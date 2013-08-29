نصائح غادة عادل لشعر مفعم بالحيويَّة

كي تحققي الصحَّة والجمال لشعرك، لا يُشترط أن تذهبي إلى مراكز التَّجميل المتخصّصة، فبعض النَّصائح الفعَّالة الصادرة من أصحاب الخبرة قد تكون كافية للتمتُّع بشعر ناعم وصحيّ.

تُشير النَّجمة المصريَّة غادة عادل إلى أنَّ طبيعة عملها تُحتّم عليها أن تكون جاهزة دائماً للظُّهور أمام الكاميرات، ما جعلها في عمليَّة بحث دائم عن أفضل الخطوات والطُّرق للحصول على شعر صحيّ مفعم بالحيويَّة طوال الوقت.

وفي ما يلي بعض النَّصائح التي تتبعها لتحقيق هذا الأمر:

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• تقول غادة عادل: "إنَّ أهمّ وأوّل خطوة للحصول على شعر حيويّ هو تجنُّب الإكثار من منتجات الشَّعر كالجل والبخاخات التي تحتوي على الكحول. وبالرُّغم من أنَّني أضطر إلى استخدام هذه الأدوات أثناء التصوير، ألا أنَّني أتجنَّب استخدامها تماماً في الأيّام العادية".

• وتُضيف عادل القول: "وإذا رغبت في استخدام أحد منتجات الشَّعر، فإنَّ استخدامه يقتصر على خصلات الشَّعر وأطرافه فقط، ولا أضع شيئاً هذه المنتجات على فروة الرأس مطلقاً؛ لأنَّها تسدّ مسام الشَّعر وتبطّئ عمليَّة تجدّده".

• وبناءً على طبيعة عمل غادة، فهي تستخدم أدوات تجفيف الشَّعر بكثرة، ولكنَّها لا تستخدم هذه الأدوات على الحرارة العالية، وإنَّما تقوم بتجفيف الشَّعر أوّلاً بواسطة الهواء البارد حتّى يجفّ تماماً، ثمّ تبدأ في استخدام مجفّف الشَّعر على الحرارة المتوسّطة، ولا تستخدم الحرارة العالية على الشَّعر المبلل مطلقاً.

• وبالنِّسبة إلى أدوات تصفيف الشَّعر، تقول غادة: "إنَّ المشط أفضل من الفرشاة، والمشط الخشبيّ أفضل من البلاستيكيّ، وإنَّ المشط ذو الأسنان الواسعة أفضل من المشط الصغير، وإنَّ المنشفة لتجفيف الشَّعر هي أفضل من المجفّف".

• ولأفضل عناية بالشَّعر أثناء غسله، يفضَّل تجنُّب الماء السَّاخن والاستعاضة عنه بالماء الدافئ الذي يخلِّص الشَّعر من الزُّيوت والدُّهون، من دون أن يُسبّب له الجفاف.

• وتنصح غادة كلّ سيِّدة بأن تهتمّ بصحَّة جسمها وراحته، فالإجهاد يُعتبر من الأسباب المؤثِّرة سلباً في صحَّة الشَّعر.

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