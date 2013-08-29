ثلاثة مسلسلات تركية جديدة على MBC4

تعود قصص الحب والرومانسية والتشويق عبر الدراما التركية على MBC4 مع ثلاثة مسلسلات جديدة ومتجددة، هي "عشق وجزاء" بموسمه الثاني، و"على مرّ الزمن" بموسمه الأخير، و"حب في مهب الريح".

وفي هذا السياق، تتسارع الأحداث في "عشق وجزاء 2" مع الشابة الحسناء ياسمين، التي اختارت الهروب من ماضيها، تاركةً خلفها مدينتها وأصدقاءها وقلبها المكسور، آملةً في بناء حياة جديدة بعيدة عن الحب والخيانة، قبل أن تلتقي بـشاب يفرض عليها إعادة ترتيب أوراقها من جديد.

ومع الموسم الأخير من "على مرّ الزمن"، تصل القصص إلى خواتمها مع أحداث شيّقة تشهد إسدال الستار على مصير عائلة القبطان علي، وحياته الزوجية التي تكاد أن تتهاوى نتيجة حبّه لفتاة شابة التقى بها في بلدٍ بعيد.

أخيرا ًوليس آخراً، تدور أحداث المسلسل الجديد "حب في مهب الريح" حول الشاب الثري وصاحب المبادئ والأخلاق العالية يوسف، الذي تضعه ظروف حياته المعقدة في موقف لا يُحسد عليه، إذ يجد نفسه واقعاً بين حبّ شقيقتَيْن، فمن هي التي سيختارها قلبه؟ ومن منهما تكون الأصدق في مشاعرها تجاهه!