سيميوني: برشلونة كان أفضل من أتليتكو

(إفي) - أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد اليوم عن فخره بما قدمه لاعبوه في كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة الذي وصفه بـ"الأفضل"، إلا ان فريقه كان ندا قويا له.

وأعرب المدير الفني الأرجنتيني عن حزنه على الفرص التي أضاعها لاعبوه في المباراة ورفض تقييم أداء الحكم الذي طرد كلا من البرازيلي فيليبي لويس والتركي أردا توران بعد خروجه من المباراة.

وأوضح سيميوني في مؤتمر صحفي قائلا "أظن أننا قدمنا أداء جيدا ذهابا وإيابا وحاولنا قنص البطولة بأسلحتنا المتاحة وتقديم لقاء ذكي على الصعيد التكتيكي، وسنحت لنا فرص للتسجيل، ولذلك فأنا فخور باللاعبين الذين كانوا ندا قويا لأفضل فريق في العالم".

وتوج برشلونة باللقب على الرغم من انتهاء المباراة بالتعادل السلبي حيث كان لقاء الذهاب على ملعب فيسينتي كالديرون انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.