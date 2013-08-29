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هكذا تألَّقت Selena Gomez بتصميم Vera Wang

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هكذا تألَّقت Selena Gomez بتصميم Vera Wang هكذا تألَّقت Selena Gomez بتصميم Vera Wang

نجحت النَّجمة الشابَّة Selena Gomez مؤخرًا في لفت أنظار الصَّحافة والمصوِّرين بأزياء أنيقة وجذَّابة، وبعد أن حصلت على لقب أجمل إطلالة في حفل " VMAs"، جددت النَّجمة ظهورها على السجَّادة الحمراء بإطلالة عصريَّة أنيقة.

حيث خطت Selena Gomez على السجَّادة الحمراء لعرض فيلمها الجديد "Getaway" بتصميم أنيق حمل توقيع المصممة Vera Wangلخريف 2013م، وقد أُعجبنا بالطَّبعات الجميلة على الفستان، كما لفتتنا ألوانه الفخمة.
واختارت النَّجمة أن تنسِّق إطلالتها مع حذاء Jimmy Choo من الدانتيل ليطابق تفاصيل فستانها، وأكملت إطلالتها بتسريحة ذيل حصان أنيقة.
شاهدي تفاصيل إطلالة Selena Gomez بفستان Vera Wang.

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سيدتي