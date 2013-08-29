10 إطلالات على حلبة المنافسة بين النجمات

على الرغم من الأوضاع المتأزمة التي تسود العالم العربي وتنعكس سلباً على نفوس الجميع، ما زالت نشاطات النجمات تستحوذ على اهتمام الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، وما زالت إطلالاتهن تثير الفضول في اكتشافها.

وفي عرض سريع لأبرز إطلالات النجمات هذا الأسبوع، نضع أمامكن صوراً تظهر كل نجمة في مناسبة مختلفة وفي زي اختارته لتبهر به معجبيها. فهل أحسنت الاختيار؟

بداية مع المطربة ماجدة الرومي، التي أضاءت أمسيات مهرجان البترون بقفطانها الأبيض الأنيق، فحافظت على رصانتها المعهودة وخياراتها الكلاسيكية التي لطالما عنونت إطلالاتها، فبدت في غاية الاحتشام والرزانة.

ميريام فارس بدورها لم تخرج عن النمط الجريء الذي تختاره عادة لإبهار جمهورها، فأطلت بجامبسوت باللون الأزرق البرّاق من تصميم رامي القاضي، وذلك خلال إحيائها حفلة ضمن فعاليات مهرجان "المتوسطي للناظور" في المغرب.

نجوى كرم، المتميّزة بذوقها، اختارت فستاناً أبيض مطرزاً بالخيوط الذهبي لإحياء حفلتها في مدينة موناكو، فيما كان اللون الفضي خيارها في مناسبة إفتتاح مهرجان كازابلانكا بالدار البيضاء في المغرب، وفي الإطلالتين استطاعت نجوى أن تستحوذ على إعجاب جمهورها.

هيفاء وهبي، التي لا تخلو إطلالاتها من الجرأة والصخب، استطاعت أن تتصدر قائمة التعليقات من خلال الجامبسوت الأسود الذي ارتدته في حفلتها ضمن مهرجانات إهمج، والذي صمّمه المبدع زهير مراد. أما إطلالتها في السهرة التي أقامتها مؤسسة "كن هادي" والتي زينتها بفستان قصير من "بالمان" Balmain فكانت جريئة وهادئة في الوقت نفسه.

بعيداً عن فساتينها الفضفاضة والمكشوفة، اختارت إليسا جامبسوت من الساتان الفضي من تصميم "إيميليو بوتشي" Emilio Pucci، لإحياء إحدى حفلات مهرجان الدار البيضاء في المغرب، وبدت مرتاحة جداً في تنقلها على المسرح.

شيرين التي تهوى الفساتين القصيرة كفساتين الأميرات، ارتدت تصميماً أبيض طويلاً، زينته بحزام من الجلد الأسود، خلال حفلة أحيتها في مهرجان "أصوات نسائية" في تطوان، وتميزت إطلالتها بالبساطة والهدوء.

وإلى المناسبة نفسها ذهبت كل من المغنية أسماء المنور، التي ارتدت قفطاناً باللون الأخضر، طرزته الخيوط الذهبية الغنية، والمغنية أمال ماهر، التي تميز فستانها الأبيض المخرم بتصميمه الصاخب.

بعد أن استعرضنا عليك صور النجمات هذا الأسبوع، من برأيك كانت الأكثر أناقة في إطلالتها؟

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