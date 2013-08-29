لليوم الثانى.. استمرار اعتصام العاملين بإدارة غرب المحلة

دخل اعتصام العاملين بإدارة غرب المحلة التعليمية يومه الثانى على التوالى، احتجاجا على عدم تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بصرف مكافأة الامتحانات والتى تقدر بـ100 يوم.

وقام العاملون بغلق الإدارة بالجنازير أمس الأربعاء، احتجاجا على عدم تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بصرف مكافأة الامتحانات، والتى تقدر بـ100 يوم وإصرار مصطفى حسنين وكيل وزارة المالية "الإخوانى" على خصم 80 يوما من إجمالى المكافأة بالرغم من صدور قرار من رئيس الوزراء بخصم المائة يوم بداية من يناير 2014 على مدار 24 شهرا أو بلوغ سن المعاش أيهما أقرب إلا أن وكيل وزارة المالية رفض الموافقة على تقسيط المبلغ، وقام بسحب جميع مندوبى المالية فى الإدارات التعليمية العشر إلى جانب مديرية التربية والتعليم، مما أدى إلى عدم اعتماد وصرف المكافأة لتعنته على خصمها.

وكانت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدمت بعدة شكاوى وبرقيات لوزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية لوقف خصم المبلغ إلا أن وكيل وزارة المالية الإخوانى رفض تنفيذ قرارات رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

يذكر أن محافظة الغربية هى المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى لم يتم صرف مكافأة الامتحانات فيها لجميع العاملين بما فيهم المدرسون، مما دفع العاملين بإدارة غرب المحلة لغلقها بالجنازير والامتناع عن العمل وتحرير محضر بقسم أول المحلة ضد محافظ الغربية ووكيل وزارة التربية والتعليم واتهامهما بالتقصير فى عدم صرف مكافأة الامتحانات بالرغم من أن بداية العام الدراسى الشهر القادم.

وهدد العاملون بالإدارة بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم وصرف المكافأة.

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