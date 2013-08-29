"تعليم الغربية": الصحافة المدرسية فى المركز الأول على مستوى الجمهورية

أكدت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن توجيه الصحافة المدرسية حصل على المراكز الأولى المتقدمة "الأول والثانى والثالث" فى المسابقات على مستوى الجمهورية، حيث فازت مديرية التربية والتعليم بالغربية "الصحافة المدرسية والإعلام التربوى" بالمركز الأول فى مسابقة معارض التربية الخاصة، وفازت المدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج إدارة شرق المحلة بالمركز الأول فى مسابقة "الإذاعة المدرسية" والثانى فى مسابقة المجلة الإلكترونية، كما فاز بالمركز الأول فى مسابقة الكاريكاتير الطالب أحمد الكيلانى "إدارة قطور" والطالب محمد مجدى المصرى "إدارة زفتى" والطالبة بسمة زكريا محمد "إدارة غرب طنطا، وفازت بالمركز الأول فى مسابقة "القصة القصيرة" الطالبة نورهان كمال الدرف "إدارة زفتى" .

> وأضافت وكيل الوزارة بأن توجيه الصحافة فاز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة المعارض الصحفية "مديرية التربية والتعليم " إدارة شرق طنطا، وفى مسابقة الإذاعة المدرسية فازت بالمركزالثانى مدرسة صادق الرافعى ث، وفازت الطالبة فيبى جورج بطرس " إدارة غرب طنطا" والطالب محمد طارق البيومى مدرسة الشهيد عبد الستار نصار "إدارة السنطة" والطالبة أمل سيد يحيى مدرسة أبو بكر الصديق التجارية "إدارة شرق طنطا" .

> وفازت مدرسة أبو بكر الصديق بـ "إدارة كفر الزيات" بالمركز الثالث فى مسابقة الحديث الإلكتروني، ومدرسة سمنود الثانوية للبنين "إدارة سمنود" بالمركز الثالث فى مسابقة التحقيق الإلكترونى، وفازت مدرسة طنطا الفنية التجارية المتقدمة "إدارة غرب طنطا" بالمركز الثالث فى مسابقة المناظرة الإعلامية .

> وأعربت وكيل الوزارة عن سعادتها بإنجاز أبنائها وبناتها لهذه المراكز المتقدمة متمنيًة لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتقدم .