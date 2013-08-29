محافظ دمياط يفاجئ مركز فارسكور بجولات ميدانية

قام اللواء "أ.ح.م" محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، بجولة ميدانية مفاجئة بمركزى دمياط وفارسكور، رافقه خلالها اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة، لمتابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين وبحث مطالبهم على الطبيعة، ومتابعة أداء الوحدات الخدمية.

وفاجأ المحافظ مدرسة الشيخ عبد الله عامر بالعدلية، وتابع مدى استعدادات المدرسة لبدء العام الدراسى الجديد من حيث أعمال الصيانة والنظافة واستلام الكتب المدرسية والأثاث المدرسى، وقرر نقل مديرة المدرسة نظراً للإهمال الواضح فى النظافة العامة داخل مبنى المدرسة ودورات المياه.

وزار المحافظ وحدة صحة الأسرة بالبستان، وتفقد حجرات استقبال الطوارئ والصيدلة ومكتب الصحة، وبحث مع مدير المستشفى نوعية الحالات التى يستقبلها المستشفى، ومدى توافر الأدوية والعلاج اللازم، حيث أفاد أن المستشفى يستقبل حالات الطوارئ البسيطة، ويتم تحويل بعض الحالات إلى المستشفى المركزى خاصة فيما يتعلق بحالات الحوادث، كما أجرى حواراً مع بعض المرضى حول الخدمة التى تقدم لهم وما إذا كانت هناك أى مشاكل بالنسبة للأدوية وتلقى العلاج، وأشادوا جميعاً بالخدمة الطبية والمعاملة الجيدة.

كما زار المحافظ مدرسة فارسكور الإعدادية للبنات، وتابع مع مديرة المدرسة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أكدت على مشكلة نقص العمالة والحراسة.

وفى قاعة التدريب، تابع المحافظ محاضرة حول إستراتيجية التعليم لعدد 61 متدربًا من معلمى المرحلة الابتدائية، وأجرى حواراً حول كيفية تأهيل المدرس لأن يكون معلماً ناجحاً، وطلب من هيئة التدريس الاهتمام بالنشء باعتبارهم أمل المستقبل، وضرورة غرس قيم الولاء والانتماء والتسامح وحب الوطن، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح للجميع للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

وعرض بعض الأهالى على المحافظ مشكلة مدرستين سيتم هدمهما فى مجمع مدرسى واحد بمدينة فارسكور، وضرورة توفير بديل لهم، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بحل المشكلة ووضع المقترحات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً أنه لن تكون هناك فترة مسائية لمدارس البنات الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية.

ثم تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور، وأصدر توجيهاته للمهندس عادل أبو سمرة، رئيس مركز ومدينة فارسكور، برفع القمامة من الطريق أمام الكورنيش، وتوفير العمالة اللازمة، وتابع أعمال رصف طريق الكورنيش بطول 450 متراً، وطلب من سكرتير عام المحافظة متابعة أى عمل هندسى لحين الاستلام، كما طلب من مدير عام الطرق سرعة إنجاز توسعة الطريق.

وبناءً على طلب الأهالى، وافق المحافظ على رصف وصلة شارع القنال أمام مسجد المصطفى بمدينة فارسكور بطول 250 متراً حتى الكوبرى، وأن تدخل العملية المقايسة فوراً، وأمر بضبط مناسيب شارع حارة سليم خلال متابعته لأعمال الرصف بالخرسانة، وقرر تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بالمنطقة، وتكليف رئيس قطاع الكهرباء بعمل مقايسة على الفور حفاظاً على أرواح المواطنين.

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