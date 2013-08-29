استقالة جماعية لأمين حزب مصر القوية و16 عضوا بجنوب سيناء

تقدم إبراهيم مصطفى أمين حزب مصر القوية بجنوب سيناء، باستقالته و16 عضوا آخرين من الحزب إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.

وقال إبراهيم مصطفى رئيس حزب مصر القوية بجنوب سيناء، فى بيان استقالته: أتقدم باستقالتى من الحزب الذى بنيته على أن يكون داعما فى بناء الوطن الذى ننشده ونفخر به ونشارك جميعا لتحقيق هذا الحلم ولما رأيته فى الفترة الأخيرة من اختلاف ما أراه وما أؤمن به وبما هو فى مصلحة الوطن وانحيازا لمطالب غالبية المصريين وما هو مختلف مع موقف الحزب وبياناته الصادرة من قيادة الحزب ومكاتبه التى تنحاز إلى فئة لا تراعى مصلحة مصر ولا تنتمى لها.

وكانت الطامة الأخيرة أنه لم يصدر من الحزب بيان رادع لهذا الأردوغان للذود عن مقام شيخ الأزهر الشريف لذا أتقدم باستقالتى من الحزب. والمستقيلون هم: إبراهيم مصطفى محمود عضو مؤسس أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد السيد حسن وعضو مؤسس، والسيد حسن سعد أحمد وعضو مؤسس مسئول اللجان الداعمة وهالة حسن أحمد عضو مؤسس ومحمد سعيد عبد الفتاح عضو مؤسس مسئولit بالمحافظة وأحمد سالم نعمة الله وعضو مؤسس ومسئول العضوية بالمحافظة ونشأت أحمد أحمد عطا الله ومحمد ممدوح السبكى وشروق ممدوح السبكى وسمر أبو سنارة على وجمال جاد صابر وأنوار سلامة زكريا وإيهاب عبد الفتاح السيد وسالى السيد حسن وتراجى السيد عبد الهادى وجميعهم أعضاء مؤسسون أحمد عبد الجواد على عضو وهدى على زايد عضو.