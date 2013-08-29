مدير أمن القليوبية يكرّم أسر شهداء الشرطة

كرم اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، 7 من أسر شهداء الشرطة بالقليوبية من ضحايا أحداث رفح والعمليات الإرهابية.

وأوضح مدير الأمن أن الشهداء المكرمين هم الملازم أول محمد جودة عثمان وأمين شرطة صلاح محمود مجاهد والشرطى صبحى أحمد مرسى والمجند هشام إبراهيم بيومى والمجند أحمد عيد الدسوقى والمجند عصام نبيل شاهين والمجند محمد منصور عبد الرحمن.

وأكد مدير الأمن امتنان الشعب المصرى بأسره لتضحيات رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن، مشيرا أن الحملات الأمنية مستمرة ولن تتوقف لمواجهة الخارجين على القانون والإرهاب مهما كلفنا ذلك من تضحيات.

وأوضح أن أمن المواطن فوق كل اعتبار، وأكد أن رجال الشرطة من الشعب ولن نتوانى فى الدفاع عن الشعب سواء فى الحرب أو السلم.

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