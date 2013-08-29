"الغربية" تقرر إنشاء صندوق بالمراكز والأحياء للصرف على عملية النظافة

قرر اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، إنشاء صندوق فى المراكز والأحياء على مستوى المحافظة للصرف على عملية النظافة من المتحصلات التى يتم جمعها من شركة الكهرباء وغرامات الإشغالات، وأصدر توجيهاته بمخاطبة شركة الكهرباء لتحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طنطا، ورئيسى حى أول وثان طنطا، ورئيس جهاز النظافة، لمناقشة منظومة النظافة فى حى أول وثان طنطا، وبحث سبل دعم الجهاز لرفع معدل الأداء وتحسين الخدمة، بما يفى بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم فى مدينة نظيفة.

وناقش الاجتماع وضع دراسة لإجراء توسعات بمصنع "دفرة" لتدوير القمامة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمصنع لتصل إلى 300 طن يوميا بدلا من 120 طن، الذى يعمل به حاليا نظرا لتعطيل الآلات، وتقرر مخاطبة الهيئة العامة للإنتاج الحربى بمساعدة المحافظة فى توريد مصانع جديدة لتوريد القمامة.