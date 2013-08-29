نقل مديرى مركز شباب بالغربية بسبب التقصير فى العمل

قرر اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية نقل مديرى مركزى شباب شفا وقرانشو وتعيين بدلا منهما، وذلك لإهمالهما وتقصيرهما الشديد فى عملهما وعدم الإلمام بمقتضيات الوظيفة وتردى الأنشطة الرياضية بالمركزين.

كما قرر المحافظ حل مجلس إدارة مركز شباب كتامة وغلق كافيتريا تم إنشاؤها بالمركز واستبدالها بنشاط رياضى يستفيد منه الشباب.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ ورافقه خلالها رئيس المدينة ووكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تفقد خلالها محطتى رفع كتامة وشفا.

وأصدر توجيهاته بسرعة الانتهاء منها وإدخالها الخدمة حتى يستفيد منها المواطنون، ثم تفقد المحافظ مستشفى بسيون العام واطمأن على المرضى والخدمات الصحية فى مختلف أقسام المستشفى واستمع إلى المرضى الذين طالبوا بزيادة أجهزة الغسيل الكلوى، حيث يوجد بالمستشفى عدد 7 أجهزة فقط فوعدهم المحافظ بعرض الاحتياجات على وزير الشئون الصحية، موضحاً أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا نوعيا فى الخدمات ودعم المنشآت الصحية بالاحتياجات الفعلية التى تمكنها من أداء الخدمة.

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