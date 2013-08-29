بالصور: المكياج حوّل Beyonce إلى إمرأة جذّابة جداً!

ما نتذكّره من صور النجمات هو بالطبع الصورة الأخيرة لهنّ، حيث يطللن بأجمل حلّة وأبهاها.

بالنسبة إلى النجمة بيونسيه، هي المرأة الأجمل والأكثر جاذبيّة بنظر الكثيرات من الفتيات والنساء؛ ففي بشرتها السمراء، ولون شعرها، وأسلوب مكياجها، ما يمنحها إطلالة لافتة ومتألّقة.

من هنا، بحث موقع " سيدتي نت" في أرشيف هذه الجميلة ليكتشف ما الذي تغيّر فيها، وما الذي زادها جاذبيّة أكثر وأكثر.

وبعيداً عن العمليّات التجميليّة التي أجرتها بيونسيه، والتي لن نتطرّق إليها في هذا المقال، لاحظنا أنّ بيونسيه اليوم هي أجمل بكثير ممّا كانت عليه قبل 10 أعوام مضت، والسبب هو طريقة تطبيق المكياج وألوانه التي كانت تضعها، والتي طوّرتها اليوم لتُصبح أجمل؛ تابعي كيف!

في الماضي، كانت بيونسيه تعتمد المكياج الملوّن والأساس الأصفر لبشرتها، ما كان يقتل حيويّتها وجاذبيّتها، ثمّ زاد الأمر سوءاً باختيار النجمة للون شعرٍ لا يليق ببشرتها أيضاً.

أمّا اليوم، فقد عرفت بيونسيه جيّداً أنّ الألوان الترابيّة والذهبيّة والمعدنيّة هي التي تمنحها الجاذبيّة وأنّ السحنة البرونزيّة هي وراء جمالها المشرق، كذلك جاء لون شعرها الصائب وكمّل إطلالتها.

شاهدي صور بيونسيه، قبل وبعد، وشاركينا رأيك.

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