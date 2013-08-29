وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الاسكندرية منظومة المخلفات الصلبة



> عقد صباح اليوم إجتماعاً موسعاً لمناقشة منظومة المخلفات الصلبة بالإسكندرية بحضور الدكتورة ليلى إسكندر – وزيرة الدولة لشئون البيئة واللواء طارق مهدى – محافظ الإسكندرية و بمشاركة لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة.

تم بحث منظومة المخلفات الصلبة والمبادرة الوطنية التى تتبناها الوزارة بمشاركة محموعة من الجهات المعنية للفصل من المنبع وتعميمها فى محافظة الإسكندرية وبحث إمكانية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لنشر المنظومة خلال الجمعيات الأهلية، كما أستعرض الإجتماع قيام الوزارة بتقديم دعم عاجل للمحفاظة والذى يشمل عدد 2 سيارة كبس آلى وعدد 2 سيارة 5 طن قلاب بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليون جنيه لرفع كفاءه عمليات النظافة، كما تم بحث مشاكل شركة النظافة الحالية بالمحافظة وتذليل العقبات لرفع كفاءه عمليات الجمع والنقل للمخلفات، وأخيراً تم مناقشة مشاكل العاملين بالفرع الإقليمى للوزارة وكيفية تقديم الحلول لتلك المشاكل والتى تشمل تحقيق المساواه فى الأجور ورفع كفاءة العاملين بالفرع وتثبيت المتعاقدين.

طالبت الدكتور ليلى اسكندر – وزير الدولة لشئون البيئة المواطنين الالتزام بوضع القمامة داخل اكياس بلاستيكية، تجنباً لتناقل الأمراض بين المواطنين، وأن يتم الفصل بين كافة أنواع القمامة، مؤكدة أنه يجب على أن تكون مهنة العمل بفرز القمامة كريمة، حتى يقبل عليها الشباب للعمل بها بمرتبات مجزية.

وأعلنت اسكندر خلال عقدها مؤتمر صحفي بحضور اللواء طارق مهدي محافظ الأسكندرية والدكتور هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة أنه سيتم عقد حملات إعلامية عبر شاشات التليفزيون، حتى يتم توعية الجماهير، بكيفية التخلص منها بطرق وقائية، والفرز بين المخلفات العضوية والصلب.

وأكدت أنه سيتم وضع تصور حول كيفية التخلص من المخلفات الصلبة واعضوية، حيث أنه سيتم عقد حوار حول إنشاء ورش خارجية لإعادة تدوير مخلفات القمامة الصلبة، التي ستعود بدخل على المواطنين الشباب والحرفيين، فيما سيتم نقل المخلفات العضوية إلى مصانع السماد، مؤكدة أن منظومة التخلص من المخلفات ليست طريقة هندسية، وأنما يتم إعادة تدويرها، منوهة إلى أن مصر جزء من شبكة دولية للتخلص من المخلفات، حيث أن جميع الدول الأوربية تستفاد من جميع المخلفات، ويتم إعادة تدويرها.

ومن جانبه اعلن اللواء طارق مهدي محافظ الأسكندرية انه سيتم تخصيص أماكن وسيطة لاستقبال سيارات القمامة، وسيتم إنشاء”صندوق الذكي”، يتم بها فرم جميع المخلفات.