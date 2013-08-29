موقع أمريكى يجمع 10 آلاف توقيع لمطالبة CNN بوقف دعم الإرهاب

قال معتز صلاح الدين المنسق العام لـ”حـركة صوت مصر فى الخارج” إن الحملة التى دشنتها الحركة منذ 3 أيام من خلال منسق الحركة فى هولندا الناشط السياسى إيهاب مختار للضغط على شبكة CNN الأمريكية من أجل تغطية عادلة وموضوعية للأوضاع فى مصر، حصلت حتى الآن على أكثر من 10 آلاف توقيع من كافة أنحاء العالم وهى حملة على موقع أمريكى يحمل اسم Causes وهو موقع عالمى، وتهدف للضغط على شبكة أخبار CNN الإخبارية لكى تتوقف عن دعمها للإرهاب.

وأشار صلاح الدين فى بيان اليوم إلى أن الحركة تهدف لتغيير سياسات CNN الإعلامية تجاه مصر حكومة وشعبا فى حربهم على الإرهاب، مؤكدا أن الحملة حصلت على 10484 توقيعا مؤيدا لحملة “حركة صوت مصر فى الخارج”.

> وجاءت الوثيقة يوقع المشاركون على موقع Causes كالتالى:

عزيزى العالم

> أريد أن ندع العالم كله يعرف أن CNN تغشك، ما يحدث فى مصر ليس انقلابا، ما يحدث فى مصر هو ثورة قام بها 33 مليون مصرى الذين كانوا فى الشوارع لعدة أيام، مطالبين بسقوط حكم الفاشية من جمعية سرية إرهابية هم الإخوان المسلمين، وتولى الجيش هذه الخطوة بعد أن طلب الشعب منه الوقوف إلى جانب الشعب وإرادته، وبناء على الاحتجاجات الجماهيرية، التى تم تجاهلها تماما من الجماعة الإرهابية التى أعلنت بدلا من ذلك أنهم مستعدون لحرب إذا كان هذا هو الثمن للبقاء فى الحكم.

وواصل “أن شبكة سى أن أن تعطيك صورة وهمية تماما وغير صحيحة عن ما يحدث الآن فى مصر، فأعضاء الإخوان المسلمين يقتلون الناس منذ أن وضعهم الشعب خارج السلطة، والجيش يسيطر على الوضع مهنيا بدعم من كل واحد من الشعب المصرى، فإننا نقول لكل فرد من شعوب العالم أن يشارك فى عريضتنا لكى ندع العالم كله يعرف أن المصريين يحاربون من أجل حريتهم ضد هذه الجماعة التى تهدد السلام فى العالم، وهى جماعة مدعومة من قبل شبكة “السى أن أن” وأوباما وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية”.