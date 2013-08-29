أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

موقع أمريكى يجمع 10 آلاف توقيع لمطالبة CNN بوقف دعم الإرهاب

  • 18
Google+ Print
موقع أمريكى يجمع 10 آلاف توقيع لمطالبة CNN بوقف دعم الإرهاب موقع أمريكى يجمع 10 آلاف توقيع لمطالبة CNN بوقف دعم الإرهاب

قال معتز صلاح الدين المنسق العام لـ”حـركة صوت فى الخارج” إن الحملة التى دشنتها الحركة منذ 3 أيام من خلال منسق الحركة فى هولندا الناشط السياسى إيهاب مختار للضغط على CNN الأمريكية من أجل تغطية عادلة وموضوعية للأوضاع فى مصر، حصلت حتى الآن على أكثر من 10 آلاف توقيع من كافة أنحاء العالم وهى حملة على موقع أمريكى يحمل اسم Causes وهو موقع عالمى، وتهدف للضغط على شبكة أخبار CNN لكى تتوقف عن دعمها للإرهاب.

وأشار صلاح الدين فى بيان اليوم إلى أن الحركة تهدف لتغيير سياسات CNN الإعلامية تجاه مصر حكومة وشعبا فى حربهم على الإرهاب، مؤكدا أن الحملة حصلت على 10484 توقيعا مؤيدا لحملة “حركة صوت مصر فى الخارج”.
> وجاءت الوثيقة يوقع المشاركون على موقع Causes كالتالى:

عزيزى العالم
> أريد أن ندع العالم كله يعرف أن CNN تغشك، ما يحدث فى مصر ليس انقلابا، ما يحدث فى مصر هو ثورة قام بها 33 مليون مصرى الذين كانوا فى الشوارع لعدة أيام، مطالبين بسقوط حكم الفاشية من جمعية سرية إرهابية هم الإخوان المسلمين، وتولى الجيش هذه الخطوة بعد أن طلب الشعب منه الوقوف إلى جانب الشعب وإرادته، وبناء على الاحتجاجات الجماهيرية، التى تم تجاهلها تماما من الجماعة الإرهابية التى أعلنت بدلا من ذلك أنهم مستعدون لحرب إذا كان هذا هو الثمن للبقاء فى الحكم.

وواصل “أن شبكة سى أن أن تعطيك صورة وهمية تماما وغير صحيحة عن ما يحدث الآن فى مصر، فأعضاء الإخوان المسلمين يقتلون الناس منذ أن وضعهم الشعب خارج السلطة، والجيش يسيطر على الوضع مهنيا بدعم من كل واحد من الشعب المصرى، فإننا نقول لكل فرد من شعوب العالم أن يشارك فى عريضتنا لكى ندع العالم كله يعرف أن المصريين يحاربون من أجل حريتهم ضد هذه الجماعة التى تهدد السلام فى العالم، وهى جماعة مدعومة من قبل شبكة “السى أن أن” وأوباما وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية