المحافظ يوافق علي توفير مدرسة كمقر لمحكمة بنى سويف المحروقة

عقد المستشار “مجدى البيتيتى” محافظ بنى سويف و”محمد حسام” وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء “محمد فتح الباب” سكرتير عام محافظة بنى سويف والعميد “احمد عيطة” رئيس مركز ومدينة بنى سويف، اجتماعا موسعا لمناقشة طلب وزير العدل بتوفير مكان بديل لمحكمة بنى سويف الابتدائية التى احترقت فى احداث الشغب التى شهدتها المحافظة عقب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وادى الحريق الى انهيار المحكمة تماما و وافق المحافظ على تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم على اتخاذ مدرسة الحديثة بنين بمدينة بنى سويف والتى تقع على بعد 200 مترا فقط من المحكمة المحروقة لتكون مقرا لها.

و قال “محمد حسام” وكيل وزارة التعليم ببنى سويف ان طلاب مدرسة الاعدادية الحديثة بنين وهيئة التدريس، كاملة سيتم نقلهم الى مدرسة النيل الثانوية المجاورة لمدرسة الحديثة بنين لتعمل مدرسة النيل على فترتين فى التيرم الاول ستكون المدرسة الاعدادية صباحى والنيل مسائى وفى التيرم الثانى ستكون النيل صباحى والاعدادية مسائى، وقال وكيل الوزارة اننا فى مرحلة دقيقة ويجب على اولياء الامور والمعلمين ان يتحملوا لصالح بلدهم وان بنى سويف لا يوجد بها الا محكمة ابتدائية واحدة يتعامل عليها اكثر من 2 مليون مواطن وان مدارس بنى سويف بها اكثر من 2000 مدرسة ويمكن ان نتحمل مشقة الفترتين لحين بناء محكمة جديدة لبنى سويف.

كان اولياء امور مدرسة الحديثة الاعدادية رفضوا ان تكون المحكمة فى مدرستهم، وابدى ناصر الجندى احد اولياء الامور اعتراضه على نقل المدرسة الى مدرسة النيل الثانوية لتعمل فترتين وان ذلك سيؤثر على مستوى التعليم.

و قال “رجائى عبدالعال” ولى امر بمدرسة النيل الثانوية ان طلاب الثانوى لو اصبحوا مسائى فلن ياتى الطلاب الى المدرسة لانها ستكون بعد الظهر وهذا لن يحقق مستوى تعليم جيد لاولادهم.