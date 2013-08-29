الصورة الأولى لطفل Jessica Simpson

رزقت النجمة الأمريكيّة Jessica Simpson طفلها الثاني من خطيبها Eric Johnson، لاعب كرة القدم، في الثلاثين من يونيو/حزيران، من هذا العام.

وقد نشرت Simpson صورة طفلها الأول، الذي اختارت له اسم Ace Knute. وجاءت الصورة للنجمة مع طفليها على غلاف مجلة "US"، حيث بدت مشرقة بشعرها الأشقر المنسدل.

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وتظهر Simpson في الصورة، وهي تحمل بيدها طفلها في الصورة الأولى لهما، فيما يبدو أنّ طفلها ورث عنها شكل الشفاه.

يُشار إلى أنّ Jessica البالغة من العمر 32 عاماً، و Eric البالغ من العمر 33 عاماً، والدان لفتاة تدعى"Maxwell"، وتبلغ من العمر ستة عشر شهراً.