محافظ كفر الشيخ:لا حديث بالسياسة ونظم القائمة يحتاج لثقافة معينة‎

تفقد المستشار “محمد عزت عجوة” محافظ كفر الشيخ و يرافقه المهندس “حافظ عيسوى” وكيل اول الوزارة السكرتير العام و “محمد عبد المقصود” مدير عام الشباب والرياضة، و رؤساء المصالح والقطاعات المختلفة معسكر الشباب التابع لمديرية الشباب والرياضة بمصيف بلطيم و حضر مع الشباب لقاء حول تنمية الوعى الانتخابى للانتخابات النيابية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

حيث التقى المحافظ بشباب الطلائع واستمع إلى أرائهم وافكارهم وما تم عرضه من مقترحات حول تنمية الوعى الانتخابى للمواطنين، و اوضح المحافظ ان نظام القائمة يحتاج الى ثقافه عالية وعلينا ان ندرج ان تنفيذ هذه الميزة يستلزم ثقافه عامة.

و قد أعرب ايضا عن سعادته لتواجده بين ابنائه من الشباب والطلائع واجراء حوار مع الشباب الذين هم مستقبل مصر واكد على ان يكون بيننا حوار مفتوح ويكون بعيدا عن السياسة ومهمتى تحقيق لكل فرد مطلباته وان يجب على الجميع من كل التنفيذين ان يححقوا كل ما يستطيعوا ان يحققوه لابناء المحافظة وعلينا جميعا أن نستمع جيدا للحوار وان يكون العقل مفتوح والقلب مفتوح ايضا.

و قد استمع “عجوه” الى المطالب التى عرضها الشباب ومنها عدم انتظام تواجد الاطباء بمستشفى بلطيم المركزى ونقص الادوية. كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بسرعة تجهيز وتطوير قسم الاستقبال وتوفير المستلزمات الطبية حفاظا على سلامة ورعاية المرضى، كما تم عرض مشكلة نقص مياه الشرب بمصيف بلطيم.

و اصدر المحافظ تعليماته لرئيس مدينة مصيف بلطيم ورئيس شبكة مياة بلطيم بسرعة الانتهاء من تزويد المصيف بكميات المياه اللازمة بصفة مستمرة.

> و فى نهاية اللقاء أكد المحافظ على ان مكتبه مفتوح للجميع فى أي وقت والاستماع لمطالب أبناء المحافظة وسيعمل جاهدا مع كافة الاجهزة التنفيذية على تحقيق أمال وطموحات شعب محافظة كفر الشيخ.