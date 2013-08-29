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محافظ كفرالشيخ يلتقى برئيس مجلس ادارة شركة R.W.E للغاز بالحامول

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محافظ كفرالشيخ يلتقى برئيس مجلس ادارة شركة R.W.E للغاز بالحامول محافظ كفرالشيخ يلتقى برئيس مجلس ادارة شركة R.W.E للغاز بالحامول

محافظ كفر الشيخ اثناء اجتماعه مع رئيس مجلس اداره الشركه

التقى المستشار “محمد عزت عجوة” محافظ كفرالشيخ برئيس مجلس ادارة شركة R.W.E الشركة الالمانية لاستخراج الغاز الطبيعى، بمقر الشركة بقرية الشراقوة مركز الحامول، وذلك بحضور المهندس “حافظ عيسوى” وكيل اول الوزارة سكرتير عام المحافظة، وكافة رؤساء القطاعات المختلفة، ورئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك لتفعيل دور الشركة فى المساهمة فى تنمية المجتمع، و هذا  من خلال إنشاء تبطين حوالى 31 كم سن بداية من مركز الحامول حتى منطقة المشروع، كما تعهدت الشركة بإنشاء معهد ازهرى للبنات مكون من 9 فصول بقرية الاربعين الشراقوة، كما سيتم اعادة ترميم وتجديد الوحدة الصحية بقرية الاربعين الشراقوة وتجهيزها طبيا على نفقة الشركة.

محافظ كفر الشيخ اثناء اجتماعه مع رئيس مجلس اداره الشركه

محافظ كفر الشيخ اثناء اجتماعه مع رئيس مجلس اداره الشركه

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