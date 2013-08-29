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ركوب الجمال يساعد فى علاج أمراض الجهاز العصبى والسكتة الدماغية

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ركوب الجمال يساعد فى علاج أمراض الجهاز العصبى والسكتة الدماغية ركوب الجمال يساعد فى علاج أمراض الجهاز العصبى والسكتة الدماغية

يعتبر الجمل من أكثر الحيوانات التى تهز بشدة أُثناء سيرها، وقد ظهرت دراسة ألمانية حديثة يستخدمها خبراء العلاج الطبيعى الألمان، حيث إن اهتزاز الجمل براكبة لعلاج أمراض الجهاز العصبى والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى تعليم بعض المرضى كيفية استعادة التحكم فى توازنهم.

أشير موقع " Deutsche Welle " إلى أن هذا العلاج فى الأصل لمرضى السكتة الدماغية، الذين يفقدون عادة القدرة على التحكم فى توازنهم، وتقول خبيرة العلاج الطبيعى " جاكلين مايومدر " يتم هذا العلاج عن طريق تمارين الحفاظ على التوازن من خلال عدم الإمساك بحبل الجمل أو سنامه، مع محاول المريض الحفاظ على توازنه فى كل مرة يتأرجح فيها الجمل.

أضافت جاكلين أنها جمالا آسيوية ذات سنامين للركوب وقد يبدو الحفاظ على التوازن فوق ظهر الجمل سهلاً، لكنه عملية صعبة جداً بالنسبة للمريضة، إذ لا يتحرك الجسد فوق الجمل برمته وسناما الجمل يعوضان أجهزة العلاج الطبى فى العيادة أو المستشفى، حيث إن السنام الخلفى للجمل مفيد لعضلات الظهر التى تسترخى تلقائياً.
> العلاج بمساعدة الحيوانات المستخدمة للنقل والركوب يطور قدرات الجسد على الحركة وتنسيقها ويساعد على الوقوف والحفاظ على التوازن، وإضافة إلى الجمال يستخدم أخصائى العلاج الطبيعى الخيول أيضا وخاصة لعلاج أمراض العمود الفقرى وهناك أطباء ينصحون بركوب الخيل أو الدراجات الهوائية لمدة ساعة يوميا لعلاج مشكلة سلس البول.

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مصر 365