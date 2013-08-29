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اجتماع عسكري إسرائيلي أمريكي لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية

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اجتماع عسكري إسرائيلي أمريكي لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية اجتماع عسكري إسرائيلي أمريكي لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية

قالت صحيفة “معاريف”الاسرائيلية في خبر مقتضب نشرته اليوم الخميس، إن رئيس الأركان الإسرائيلي بيني جانتس التقى بتل أبيب، الليلة الماضية، مبعوث وزير الدفاع الأمريكي الجنرال جون ألِن المتواجد في إسرائيل بشكل دائم، وذلك لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بالمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية.

ويأتي الإجتماع وسط توقعات بشن عملية عسكرية أمريكية ضد سوريا عقاباً على ما يُتّهم به نظام بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة بريف دمشق (جنوب سوريا) والتي أوقعت نحو 1500 قتيل وأكثر من 10 آلاف مصاب معضمهم من النساء والأطفال، وذلك حسب إحصاءات الائتلاف الوطني السوري المعارض، فيما ينفي النظام السوري ذلك ويتهم مقاتلي المعارضة بذلك.

وفي ذات السياق قال شهود عيان من مخيم اللاجئين قلنديا القريب من مدينة رام الله بالضفة الغربية إن الجيش الإسرائيلي شرع منذ عصر أمس بانتشار غير مسبوق في محيط المطار العسكري المهجور منذ فترة طويلة بالقرب من المخيم، حيث بدأ بعمليات ترميم عبر وضع إشارات ضوئية ونشر حافلات عسكرية في أرجائه”.

ولم تعلّق السلطات الإسرائيلية حتى الساعة (6.30) تغ على هذا الإجراء

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