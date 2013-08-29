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أوباما: لم أتخذ قرارا بعد بضرب سوريا

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أوباما: لم أتخذ قرارا بعد بضرب سوريا أوباما: لم أتخذ قرارا بعد بضرب سوريا

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الأربعاء، إنه لم يتخذ قرارا بعد بضرب سوريا مجددا تحميل نظام الرئيس بشار الأسد مسئولية الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضى فى ريف دمشق.

وسئل أوباما فى مقابلة أجرتها معه "بى بى اس" إن كان يقترب من إصدار أمر بتوجيه ضربة لسوريا يرجح الخبراء أن تتم بواسطة صواريخ كروز، فقال "لم اتخذ قرارا بعد".

وبعدما كان أوباما حذر فى الماضى بان استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا "خط أحمر" ينبغى عدم تخطيه، قال خلال المقابلة ضمن برنامج "نيوز آور" إن واشنطن استخلصت بشكل قاطع أن نظام الأسد هو الذى يتحمل مسؤولية الهجوم الذى وقع الأسبوع الماضى فى ريف دمشق، وقالت المعارضة إنه أسفر عن مقتل المئات.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس أنها تعتبر الرئيس بشار الأسد مسئولا مباشرة عن الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية، الذى وقع فى 21 أغسطس كائنا من كان الشخص الذى "ضغط على الزناد".

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