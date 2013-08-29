قائد عسكرى إيرانى: نيران التدخل العسكرى فى سوريا ستحرق إسرائيل

قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية البريجادير جنرال مسعود جزايرى، إن النار التى ستندلع جراء أى تدخل عسكرى محتمل فى سوريا "ستحرق" النظام الإسرائيلى.

وأضاف جزايرى، فى تصريح نقلته قناة (برس تى فى) الإيرانية اليوم الخميس، أنه فى حال القيام بأى عمل عسكرى من قبل من اسماها بـ"الجبهة المناهضة لسوريا"، فإن الأمة السورية ستقاوم وستنتصر.

وتابع: "أن العمل العسكرى الذى تعتزم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا القيام به ضد الشعب السورى البرىء هو فى الواقع عملية صهيونية تهدف إلى تعزيز الروح المعنوية للصهاينة".

ووصف الهجوم المحتمل على سوريا بأنه "خيانة للبشرية"، محذرا من أن تداعيات هذا الاعتداء الذى وصفه بـ"الشائن" ستكون غير متوقعة.

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