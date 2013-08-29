أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قائد عسكرى ايرانى: التدخل العسكرى فى سوريا سيحرق اسرائيل

Google+ Print
قائد عسكرى ايرانى: التدخل العسكرى فى سوريا سيحرق اسرائيل قائد عسكرى ايرانى: التدخل العسكرى فى سوريا سيحرق اسرائيل

قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية البريجادير جنرال مسعود جزايرى إن النار التى ستندلع جراء أى تدخل عسكرى محتمل فى سوريا “ستحرق” النظام الإسرائيلى.

وأضاف جزايرى- فى تصريح نقلته قناة (برس تى فى) الإيرانية اليوم الخميس انه فى حال القيام بأى عمل عسكرى من قبل من اسماها ب”الجبهة المناهضة لسوريا”، فان الأمة السورية ستقاوم وستنتصر.

وتابع:” إن العمل العسكرى الذى تعتزم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا القيام به ضد الشعب السورى البرىء هو فى الواقع عملية صهيونية تهدف الى تعزيز الروح المعنوية للصهاينة”.

ووصف المسئول الإيرانى الهجوم المحتمل على سوريا بأنه “خيانة للبشرية”، محذرا من أن تداعيات هذا الاعتداء الذى وصفه ب”الشائن” ستكون غير متوقعة.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا