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«الوطن» تكشف: تحاليل «بديع» تكذّب الإخوان.. وتؤكد أن صحته جيدة

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«الوطن» تكشف: تحاليل «بديع» تكذّب الإخوان.. وتؤكد أن صحته جيدة «الوطن» تكشف: تحاليل «بديع» تكذّب الإخوان.. وتؤكد أن صحته جيدة

كتب : رجب المرشدى وأحمد غنيم منذ 50 دقيقة

حصلت «الوطن»، على صور من آخر تحاليل طبية أجراها الدكتور محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، وتظهر تمتعه بصحة جيدة، عكس ما يردده أعضاء التنظيم، من أنه يعانى أمراضاً مختلفة، نتيجة كبر سنه، التى تجاوزت الـ70 عاما. وعلمت «الوطن»، أن بديع يواظب منذ عامين على إجراء الكشف الصحى الدورى، حيث أجرى نفس التحاليل فى سبتمبر 2012 ومارس 2013. ويؤكد التقرير الخاص بصورة الدم، الذى أجراه «بديع» فى أحد معامل محافظة بنى سويف، فى مارس الماضى، والمكون من 3 صفحات، أن كل النتائج فى المعدل الطبيعى، فنسبة «الهيموجلوبين» «13.9»، وكذلك كرات الدم البيضاء والحمراء، فضلا عن عدم إصابته بأى أعراض للأنيميا، رغم بلوغ بديع سن الـ70، كما جاء ضخ القلب للدم فى الأوعية والشرايين بنسبة طبيعية جدا، وتتوافق مع الحالة الصحية للقلب. وأجرى «بديع» تحليلا لوظائف «الكبد والكلى»، وجاءت نتائجه أيضاً فى المعدلات الطبيعية.


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صورة من تقرير تحاليل بديع

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