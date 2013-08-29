بلدية بريمان تغلق مصنعين للمياه المخالفة لمستثمر أجنبي

أحمد السلمي (جدة)

أغلقت بلدية بريمان مجموعة من المحلات التجارية المخالفة، منها مصنعان للمياه أحدهما لمستثمر أجنبي، وذلك لتدني مستوى النظافة ولعدم نظامية العمالة والتعدي على الشارع العام بالمعدات والمركبات ولعدم تجهيز المصنع بالمواصفات اللازمة لمصانع المياه، والآخر لعدد من المخالفات ومنها عدم تجديد رخصة المحل ولوجود العديد من المخالفات الصحية.كما تم إغلاق مصنع لجمع مادة البيتومين المستخلص من البترول لعدم وجود رخصة ولوجوده ضمن حي سكني.كما قامت البلدية بإغلاق عدد 12 محلا غير مرخصة ووجود العديد من المخالفات المتنوعة. ويأتي ذلك ضمن حملات التفتيش الإضافية التي تقوم بها بلدية بريمان بالإضافة إلى الأعمال الروتينية العادية.وأوضح رئيس بلدية بريمان المهندس عبدالله العجمي أن البلدية مستمرة في جهودها لمتابعة المحلات التجارية بشكل دائم والتركيز على المحلات الصحية والتي تمس صحة المواطن مباشرة.