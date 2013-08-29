مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يواكب التطور ويحقق الرفاهية

عمرو سلام (جدة)

تحتل محافظة جدة موقعا بارزا على مستوى المملكة والشرق الأوسط، لاسيما وأنها ميناء بالغ الأهمية على ساحل البحر الأحمر، فكان لزاما مواكبتها بميناء جوي عالي الطراز، ومضاهٍ لأفضل المطارات في العالم، وهو ما روعي تحقيقه في مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي يقع على مساحة تقدر بـ105 كيلومترات مربعة.ومن هذا المنطلق حرصت هيئة الطيران المدني على أن يضم المطار الجديد العديد من المنشآت والمرافق التي تخدمه تشغيليا، وجاءت الحاجة لإنشاء مطار جديد؛ نظرا للإقبال المتزايد على محافظة جدة، وارتفاع أعداد المسافرين من عام لآخر، إضافة إلى التطور المتسارع، الذي تشهده حركة النقل الجوي في المنطقة، لذا كان الطموح القائم لدى الهيئة أن يستحوذ على حصة كبيرة من حركة النقل الجوي والترانزيت، وأن يصبح مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب، لذا تقرر أن يتمرحل المشروع على ثلاث مراحل.وتهدف المرحلة الأولى إلى استيعاب 30 مليون مسافر سنويا بنهاية عام 2014، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى استيعاب 43 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2025، في حين سيكون الهدف من المرحلة الأخيرة استيعاب 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2035. وتتضمن المرحلة الأولى مجمع صالات الركاب وأبراج المراقبة والخدمات المساندة، فيما تقام صالة المسافرين على مساحة 720 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 30 مليون مسافر سنويا، وتخدم الرحلات الداخلية والدولية و220 كاونترا لخدمة المسافرين، مع 80 جهاز خدمة ذاتية للمسافرين، ونظام آلي لنقل ركاب الرحلات الدولية داخل مبنى المطار، ونظام مناولة الحقائب الآلي ونفق يوصل للمرحلة الثانية، وكذلك 46 بوابة منها 25 دولية و13 محلية، بالإضافة إلى ثماني بوابات مزدوجة الاستعمال و94 جسرا متحركا للطائرات بمعدل جسرين لكل بوابة، بالإضافة إلى ثلاثة جسور طراز (F A380)، وأربع صالات لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال، وفندق لركاب الترانزيت يضم 120 غرفة، وبرج المراقبة الجوية بارتفاع 136 مترا، إضافة إلى برج دعم المراقبة الغربي، وكافة المعدات والأنظمة المتكاملة ومحطة إطفاء وإنقاذ ومركزين للمعلومات مزودين بشبكة كابلات ألياف ضوئية.كما تتضمن المرحلة الأولى ساحات وممرات الطيران والطرق والأنفاق والجسور ومراكز المنافع والبنية التحتية، ومركز نقل الركاب والخدمات المساندة، تشتمل على ممرات جانب الطيران بطول 25 كيلومترا، وساحات جانب الطيران تصل إلى 1.7 مليون متر مربع، وثلاثة مراكز منافع رئيسية توفر طاقة 415 ميجا فولت أمبير، وأنظمة تكييف ومياه صرف وكافة الخدمات المرتبطة بمبنى المطار وشبكة المرافق والخدمات بطول كلي 9 كيلومترا، وشبكة الطرق المؤدية للمطار بطول 36.5 كيلومترا.