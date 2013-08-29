أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أبو راس يلقي بمسؤولية التأخير على «المياه»

Google+ Print
أبو راس يلقي بمسؤولية التأخير على «المياه» أبو راس يلقي بمسؤولية التأخير على «المياه»

 محمد حضاض (جدة)

كشف لـ«عكاظ» مصدر مطلع في شركة المياه الوطنية أن مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية لمدخل الحرازات في مرحلة فتح المظاريف الآن بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض، محددا شهرين لترسية المشروع و11 شهرا للانتهاء من تنفيذه بالكاملوقال المصدر: «المشروع الجديد يأتي ضمن المشاريع التي وجه أمير منطقة مكة بسرعة تنفيذها لتخفيض منسوب المياه وستشمل ستة أحياء في جدة، بالإضافة لحي الحرازات»، مشيرا إلى أن سبب وجود المياه بشكل كبير في مدخل الحرازات يعود لتجمعها منذ أيام السيول التي داهمت جدة أواخر 1430هـ.وعن مبالغ التنفيذ قال إنه لا يمكن تحديد المبلغ ولكن ستتم الترسية على العرض الأفضل ونتوقع أن يبدأ التنفيذ مطلع العام الهجري على أن يستغرق المشروع تسعة أشهر فقط حسب تقديرات اللجنة الأولية المشرفة على دراسة المشروع. في نفس السياق ألقى أمين جدة المهندس هاني أبو راس بكرة المسؤولية في مرمى شركة المياه الوطنية، ردا على أحد متابعيه على تويتر والذي طلب منه وضع حد لمشكلة مدخل حي الحرازات الذي يعاني من المطبات والحفر منذ عدة سنوات. وأوضح أبو راس أن طريق الحرازات يحتاج لمشروع خاص لتخفيض منسوب المياه الجوفية وقد التزمت به شركة المياه الوطنية وفور اكتماله ستبدأ أمانة جدة سفلتة الموقع على الفور لإعادة الحركة الطبيعية إلى الحي مرة أخرى. يذكر أن مدخل حي الحرازات جنوب شرق جدة والذي يخدم عشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية تعرض لهجوم شرس من المياه الجوفية منذ سيول جدة عام 1430هـ، وأدى إلى إغلاق المدخل بسبب الحفر الضخمة والمطبات الكبيرة التي منعت مرور السيارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية