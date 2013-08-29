أبو راس يلقي بمسؤولية التأخير على «المياه»

محمد حضاض (جدة)

كشف لـ«عكاظ» مصدر مطلع في شركة المياه الوطنية أن مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية لمدخل الحرازات في مرحلة فتح المظاريف الآن بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض، محددا شهرين لترسية المشروع و11 شهرا للانتهاء من تنفيذه بالكاملوقال المصدر: «المشروع الجديد يأتي ضمن المشاريع التي وجه أمير منطقة مكة بسرعة تنفيذها لتخفيض منسوب المياه وستشمل ستة أحياء في جدة، بالإضافة لحي الحرازات»، مشيرا إلى أن سبب وجود المياه بشكل كبير في مدخل الحرازات يعود لتجمعها منذ أيام السيول التي داهمت جدة أواخر 1430هـ.وعن مبالغ التنفيذ قال إنه لا يمكن تحديد المبلغ ولكن ستتم الترسية على العرض الأفضل ونتوقع أن يبدأ التنفيذ مطلع العام الهجري على أن يستغرق المشروع تسعة أشهر فقط حسب تقديرات اللجنة الأولية المشرفة على دراسة المشروع. في نفس السياق ألقى أمين جدة المهندس هاني أبو راس بكرة المسؤولية في مرمى شركة المياه الوطنية، ردا على أحد متابعيه على تويتر والذي طلب منه وضع حد لمشكلة مدخل حي الحرازات الذي يعاني من المطبات والحفر منذ عدة سنوات. وأوضح أبو راس أن طريق الحرازات يحتاج لمشروع خاص لتخفيض منسوب المياه الجوفية وقد التزمت به شركة المياه الوطنية وفور اكتماله ستبدأ أمانة جدة سفلتة الموقع على الفور لإعادة الحركة الطبيعية إلى الحي مرة أخرى. يذكر أن مدخل حي الحرازات جنوب شرق جدة والذي يخدم عشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية تعرض لهجوم شرس من المياه الجوفية منذ سيول جدة عام 1430هـ، وأدى إلى إغلاق المدخل بسبب الحفر الضخمة والمطبات الكبيرة التي منعت مرور السيارات.