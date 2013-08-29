النعيمي: توفير بيئة تعليمية أكاديمية جاذبة وفق أرقى المعايير

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، مدير جامعة الإمارات، حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية أكاديمية متكاملة ومتوازنة وجاذبة، تتوافر فيها كافة متطلبات التحصيل التعليمي الأكاديمي المتميز.

ومحفزة للطلاب، في ظل توجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى للجامعة، مما يساهم في توفير أجواء اكاديمية تساعد الطلبة والطالبات على مواصلة تحصيلهم الأكاديمي وفق أرقى وأحدث المعايير الأكاديمية المطبقة في احدث جامعات العالم مما يعزز بدوره ايضا من دور ومكانة جامعة الإمارات كمؤسسة أكاديمية وطنية رائدة وصرح حضاري متميز تسعى إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتعمل على توفير مخرجات أكاديمية نوعية تلبي متطلبات سوق العمل من الخريجين والخريجات في كافة التخصصات النوعية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح أمس على سكن الطلاب والطالبات والمرافق الجامعية، بمناسبة استقبال الطلبة الجدد وبدء العام الجامعي الجديد.

وأضاف مدير الجامعة، إن الحياة الجامعية، بالنسبة للطالب هي ضرورة وجزء مهم خلال مرحلة التعليم العالي، فالجامعة لم تعد مجرد محاضرات ومساقات أكاديمية، تنفذ فقط داخل جدران وأروقة القاعات، بل هي تفاعل ومشاركة عملية في كافة الفعاليات والمناشط اللاصفية، التي توفرها الجامعة للطالب على مدار العام الدراسي، بهدف تكامل عملية اعداد الطالب من كافة الجوانب الفكرية والبدنية والأكاديمية، من خلال ايجاد التوازن في عملية الإعداد الأكاديمي.

توفير المتطلبات

وأضاف لقد حرصت الجامعة، ومنذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجامعي، على توفير كافة المتطلبات والمستلزمات، بدءا من عملية نقل الطلاب من مناطق سكنهم في مختلف إمارات ومدن الدولة، والاستقبال ضمن برنامج خاص "مرحب الساع" والإسكان في السكن الجامعي، وإجراء اختبارات قياس القدرات في المواد الأساسية، وتوزيع اجهزة الآي باد على كافة الطلاب الجدد، في خطوة نوعية في العملية التعليمية والتي تواكب أحدث مخرجات تقنيات التعليم والتعلم في الجامعات العالمية.

كما وفرت الجامعة أيضا متطلبات أعضاء هيئة التدريس الجدد، حيث تم التعاقد مع 60 عضوا من جنسيات وتخصصات أكاديمية مختلفة، انضموا لعضوية هيئة التدريس، كما أمنت لهم أيضا كل الظروف المناسبة، كي يستطيعوا أن يمارسوا دورهم على أكمل وجه.

استقبال أكاديمي

من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب، عميد شؤون الطلبة، أن الجامعة قامت بتشكيل لجنة عليا برئاسة مدير الجامعة وعضوية عمداء الكليات ومدراء الإدارات المعنية، حيث استقبلت الجامعة بعد ظهر أمس 1045 طالبا من الطلبة الجدد المقبولين للعام الجامعي الجديد، وكذلك 1691 طالبة من مختلف إمارات ومدن الدولة.

حيث تم توفير وسائل النقل الجماعي من اسطول الحافلات الذي تمتلكه الجامعة، كما تم إسكان الطلاب في سكن الكويتيات والطالبات في سكني توام والمقام رقم واحد، كما تم توزيع البطاقات الجامعية، كما تم تسليم الطلبة الجدد اجهزة الآي باد التي تم اعتمادها كأداة تعليمية اساسية ورئيسية في العملية التعليمية الحديثة ولكافة التخصصات الجامعية والسنوات الدراسية.