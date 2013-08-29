الهلال الأحمر يوزع 20 ألف كسوة في باكستان

واصل مكتب هيئة الهلال الأحمر في إسلام أباد جولاته في مختلف أنحاء باكستان لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال اليتامى وأطفال الأسر الفقيرة تنفيذاً لحملة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لكسوة مليون طفل محروم حول العالم.

وقام مدير مكتب الهلال الأحمر حمد عبدالله آل علي والمتطوعون التابعون للمكتب أمس بتوزيع أربعة آلاف كسوة على الأطفال الأيتام الذين ترعاهم مؤسسة دار الشفقة التعليمية في احد ضواحي مدينة لاهور وقد عبر الأطفال عن فرحتهم في الاستقبال الذي قوبل به فريق الهلال الأحمر.

وقال رئيس المؤسسة الخيرية الخاصة القاضي منذور حسين سيال ان كافة أعضاء هذه المؤسسة التي تعرف باسم (انجمن حمايت اسلام) التي تأسست قبل نحو 130 عاما على معرفة تامة بخدمات الهلال الأحمر في مجالي التعليم والصحة والمساعدات السخية المتمثلة في مشاريع الرعاية الاجتماعية والتنموية التي أقامتها قيادة الإمارات العربية المتحدة في أرجاء البلاد والتي تحظى بالشكر والامتنان من أبناء شعب باكستان وتمنى لشعب الإمارات الرقي والتقدم الازدهار.

شكر

من جانبه شكر مدير المكتب حمد عبدالله آل علي مدير وأعضاء المؤسسة التعليمية الخيرية (دار الشفقة ) على ثنائهم وتقديرهم لجهود الهلال الأحمر في مواصلة العمل الخيري والإنساني وحصول هذه المؤسسة على نصيبها من الحملة التي تشمل اكثر من 30 دولة يحتاج فيها الأطفال المحرومون إلى الرعاية والعطف الإنساني.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر مدت يد العون إلى الفئات الضعيفة أينما كانوا وشملت الأيتام والأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامجها الخيرية التي نفذتها بالتعاون مع سفارة الدولة لدى باكستان خلال شهر رمضان المبارك وأثناء الكوارث الطبيعية.

وأوضح انه تم حتى الآن توزيع 20 ألف كسوة في أنحاء باكستان وسيواصل فريق الهلال الأحمر أداء واجباته الإنسانية في الجولات القادمة بإقليمي السند وبلوشستان الجنوبي الغربي حيث سيستمر برنامج مكتب الهلال الأحمر لمدة شهر على الأقل.