تقييم 150 مقهى في عجمان تمهيداً لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التبغ

قررت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بدء تقييم عمل 150 مقهى تقدم الشيشة في الإمارة مطلع الأسبوع المقبل وذلك تمهيدا لتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم24 والذي سوف يدخل في حيز التنفيذ مع إطلالة العام المقبل.

وصرح محمد علي المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التراخيص الاقتصادية ومراكز خدمة العملاء في دائرة البلدية والتخطيط لـ "البيان "انه سيتم يوم الأحد المقبل نزول المفتشين للعمل الميداني والخاص بتقييم المقاهي العاملة في الإمارة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية بشأن قانون مكافحة التبغ .

مشيرا إلى منح أصحاب المقاهي مهلة 6 اشهر لحين ترتيب أوضاعهم لتتوافق مع القانون الخاص بحظر التبغ . وقال :هنالك 150مقهى للشيشة في مناطق الكرامة والنخيل والنعيمية والراشدية والبستان والرميلة ، و هذه المناطق سكنية وتجارية ومن المتوقع نقل غالبية المقاهي مع سريان عمل اللائحة التنفيذية.

وأفاد المرزوقي بان اللائحة تضمنت ضوابط لتنظيم عمل مقاهي الشيشة و ما يماثلها حيث تحظر هذه الأنشطة في المناطق السكنية ولا ترخص إلا في أماكن محددة بحيث تبعد 150 مترا من المكان المرخص و البنايات السكنية أو الأحياء السكنية بالإضافة إلى تحديد أوقات عمل المقاهي بحيث تعمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل كما تحظر اللائحة ان تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنه كما تحظر توصيل الشيشة خارج المقهى.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التراخيص الاقتصادية ومراكز خدمة العملاء على اهتمام وحرص دائرة البلدية والتخطيط في تطبيق القوانين الاتحادية التي تهدف لحماية المجتمع وتعزز صحة وسلامة الناس، لافتا إلى ان اللائحة ركزت على أهمية تحقيق أقصى حماية من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته تحظر اللائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة والتدخين أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وذكر المرزوقي بان دائرة البلدية والتخطيط قامت بحظر بيع السجائر في جميع المحلات التجارية في الأحياء السكنية في الإمارة منذ نهاية العام الماضي. وأوضح أنه تم عمل تعميم إلى أصحاب المحلات التجارية في المناطق السكنية التي تم حظر كافة أشكال التدخين بها ، مؤكدا ان القرار سار وطبق منذ اكثر من عام بمنع بيع السجائر والتبغ بكافة أصنافه في الأحياء السكنية.

وذلك حرصا على صحة وسلامة السكان، ويأتي القرار ضمن مبادرات الدائرة المجتمعية . ونوه بقرار عدم السماح بيع السجائر في البقالات والمحلات التجارية في المناطق السكنية ، مشيرا إلى ورود العديد من الشكاوى من أدارات المدارس الثانوية تفيد بخروج الطلاب خلال اليوم الدراسي إلى البقالات والمحلات التجارية التي تقع قرب المدارس وشراء السجائر مما يشكل خطرا عليهم لذلك رأت الدائرة منع هذه المحلات نهائيا بيع السجائر .