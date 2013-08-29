«الشباب والرياضة» تحتفي بتخريج طلبة التشغيل الصيفي

كرمت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 30 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية والجامعية شاركوا في التدريب الصيفي للهيئة والذي استمر لمدة شهر.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم بديوان الهيئة بدبي خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد، وخالد الكعبي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وسعيد محيوه مدير إدارة الدراسات والتطوير في الهيئة إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الهيئة.

وأكد المدفع أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة تؤمن بأهمية إعداد كوادر وطنية متدربة مؤهلة لخدمة الوطن وفق توجيهات القيادة في إماراتنا الغالية، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتنمية الكوادر المواطنة باعتبارها غاية التنمية ووسيلتها للمضي قدماً بقدراتها لتنمية الحاضر وصولاً إلى مستقبلٍ أفضل.

وأفاد أن الهيئة تحرص على تنظيم هذا التدريب السنوي وتكريـم الطلاب الذيـن أتموا تدريبهم كخطوة أولى نحو تأهيلهم لسوق العمل، وأضاف أن التدريب الصيفي للطلبة يعتبر من الأهداف الرئيسية للهيئة لاستغلال أوقات فراغهم الاستغلال الأمثل، ولغرس المبادئ والقيم النبيلة لدى الطلبة وتنمية مواهبهم وقدراتهم العملية وتأهيلهم بالتجارب والخبرات اللازمة التي تساعدهم في بناء مستقبلهم العملي، إضافة إلى اطلاعهم على مجالات العمل المختلفة بالهيئة.

ولفت المدفع أن الهيئة قامت بتوفير البيئة المناسبة للتعلم والتدريب العملي وهي بذلك تهدف إلى إعدادهم ليسهموا في المستقبل بالسير قدما بالمشاركة في عملية بناء الوطن وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، داعيا جميع أبناء الوطن إلى الاستمرار في صقل طاقاتهم ومهاراتهم القيادية والإدارية والمهنية التي اكتسبوها خلال فترة الصيف، من خلال تقويتها بواسطة التسلح بالعلم، وترجمتها على تعاملاتهم الأكاديمية في مؤسساتهم التعليمية، مع العلم الذي يتلقونه وأدواته المساهمة في تنميته.

وأشار إلى أن أبواب الهيئة ومراكزها مفتوحة أمام الجميع، لمن يرغب من أبناء الإمارات بالتدرب على مهارات معينة من ضمن اختصاصات الهيئة، مساهمة في إبراز الطاقات الشبابية وتنميتها، للنهوض بجيل، قادر على تحمل المسؤولية وخوض سوق العمل، وفق معايير عالمية، رافعا بذلك راية الوطن عاليا في كل محفل، فالشباب هم عماد الأمة ونبراسها المضيء، وسواعدها الفتية.