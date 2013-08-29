إشادة أسترالية بمدارس الدولة ونظامها التعليمي

أكد علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة حرص الوزارة على تطوير العملية التعليمية بما يتوافق والمعايير العالمية المعمول بها ووفق ما حددته استراتيجية تطوير التعليم 2010 / 2020 لافتا إلى أن التربية لا تدخر وسعا في تطبيق أفضل النظم التربوية والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس لوزير التعليم في حكومة فيكتوريا الأسترالية مارتن ديكسون والوفد المرافق له بحضور فوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية والدكتور تيسير النعيمي المستشار التربوي لمعالي الوزير والشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج وكنيز العبدولي مديرة إدارة الإرشاد الطلابي وفاطمة غانم المري مديرة إدارة التقويم والامتحانات.

وقال السويدي إن ثمة علاقة وثيقة بين دولة الإمارات وأستراليا في الجانب التربوي كما أن هناك تعاونا بناء بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين مشيرا إلى ما تحظى به أستراليا وخاصة حكومة فيكتوريا من مكانة متقدمة في التعليم على مستوى التنافسية العالمية وأن ذلك من شأنه أن يعزز تبادل الأفكار والممارسات البناءة بين الوزارتين فضلا عن فتح آفاق واسعة للاستفادة من التجارب الأسترالية المميزة دوليا.

من جانبه أشاد الوزير الاسترالي بالتطور اللافت الذي وصلت إليه دولة الإمارات على الصعد كافة وما حققته الدولة من مكانة عالمية مرموقة كما أثنى على المنهجية المتطورة التي تدير بها الوزارة أعمال التحديث والارتقاء بالنظام التعليمي مثمنا في الوقت نفسه التحول الكبير الذي شهدته وتشهده المدارس الإماراتية واتجاهها إلى تقديم نموذج تعليمي متطور يحتذى به.