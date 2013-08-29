قبول 55 طالباً مواطناً لدراسة القانون في جامعة سان جوزيف

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن اختيار 55 طالباً وطالبة من المواطنين خريجي الثانوية العامة لدراسة القانون بجامعة سان جوزيف في دبي، ضمن برنامج المنح الدراسية في الهيئة "إعداد".

وقالت هند المعلا رئيسة المشاركة المجتمعية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي لــــ "البيان " إن 300 طالب وطالبة من خريجي المرحلة الثانوية قد تقدموا بأوراق الالتحاق بالجامعة والاستفادة من برنامج المنح، وخضعوا جميعهم لعمليات تدقيق المستندات والتأكد من موافاتهم لشروط الالتحاق والتي من بينها أن يكون المتقدم مواطناً إماراتياً، وأن يكون حاصلاً على نسبة نجاح في الثانوية العامة لا تقل عن 70% وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.

وأوضحت أنه تم إبلاغ الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط المنحة بقبولهم ضمن البرنامج، مشيرة إلى أن فريقا متخصصا في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي يتابع بشكل مستمر أداء الطلبة خلال المنحة، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج".

وهنأت المعلا الطلبة المقبولين بكلية الحقوق في جامعة سان جوزيف بدبي ضمن برنامج" إعداد" للمنح الدراسية ، مؤكدةً ثقتها الكاملة في وجود دوافع حقيقية لدى هؤلاء الطلبة نحو الاجتهاد والتميز، إذ أنهم نواة حقيقية لجيل جديد من رجال القانون على مستوى دولة الإمارات.

وتعتبر كلية الحقوق في دبي فرعاً لكلية الحقوق والعلوم السياسية في بيروت، وتمارس الكلية عملها تحت إشراف الجامعة الأم في بيروت مع مراعاة القوانين والأنظمة الإلزامية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي، فيما تعتبر الشهادات الصادرة عن كلية الحقوق في دبي، مثل شهادة البكالوريوس في القانون والشهادات العليا في الحقوق ، صادرة عن كلية الحقوق الأم في بيروت وتتمتع بالقيمة الأكاديمية نفسها العائدة لهذه الشهادات.

ويندرج وجود جامعة سان جوزيف في دبي ضمن إطار المشروع الاكاديمي والثقافي الكبير الذي وضعته إمارة دبي لأجل مواكبة النهضة العمرانية والنمو الاقتصادي اللذين تشهدهما الامارة بشكل خاص ودولة الامارات بشكل عام،وتدرّس كلية الحقوق في دبي باللغة العربية مع الانفتاح على اللغتين الانكليزية والفرنسية، وتحتلّ تشريعات دولة الامارات العربية المتحدة وامارة دبي مكانة خاصّة في هذا التدريس مع اعتماد منهجية القانون المقارن مع قوانين الدول العربية والانظمة القانونية الانكلو-سكسونية واللاتينية.