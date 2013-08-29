المزينة يؤكد أهمية اعتماد شروط ومتطلبات لجنة مسمى خبير

ترأس اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، لجنة اعتماد مسمى الخبراء في شرطة دبي، بحضور اللواء خبير طارش عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد فهد المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

واطلع اللواء المزينة على تشكيل آلية اعتماد الخبراء، خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي في شرطة دبي، مؤكداً أهمية اعتماد شروط ومتطلبات اللجنة الفنية لمسمى خبير واعتمادها من لجنة اعتماد مسمى الخبراء، وفق معايير ومواصفات المؤسسات التدريبية والتعليمية العالمية في جميع التخصصات، من أجل تطوير وتحسين وصقل مهارات المحاضرين العملية والتدريبية للارتقاء بمستواهم، مما ينعكس إيجاباً على جودة أداء العاملين وتنمية مهاراتهم وزيادة معارفهم في العلوم الجنائية والعلوم المرورية والعلوم القانونية والعلوم الإدارية والاستفادة من الخبرات التخصصية الموجودة في شرطة دبي للاستفادة منهم في الإثراء المعرفي للعاملين والمنتسبين للدورات.

متابعة

وأشار اللواء المزينة إلى متابعة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وتوجيهاته بضرورة تزويد الموظفين بالبرامج التدريبية ودعم الراغبين منهم في إكمال دراساتهم العليا والعمل على الوصول لأعلى مراحل العمل والتميز من خلال وجود كوكبة من الخبراء المؤهلين والمختصين في مختلف التخصصات.