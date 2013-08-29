عمار النعيمي يستعرض مع السفير السوداني علاقات التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه في الديوان الأميري في عجمان امس أحمد يوسف محمد الصديق سفير جمهورية السودان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام منصبه سفيرا لبلاده لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد.

كما تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين الشقيقين.

وأشاد السفير السودانى بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين.

وحضر اللقاء، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان وحمد النعيمى مدير الديوان وعبدالله محمد المويجعى رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عجمان واحمد ابراهيم الغملاسى رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان ويوسف النعيمي مدير التشريفات بالديوان وعدد من كبار المسؤولين.