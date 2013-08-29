أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عمار النعيمي يستعرض مع السفير السوداني علاقات التعاون

Google+ Print
عمار النعيمي يستعرض مع السفير السوداني علاقات التعاون عمار النعيمي يستعرض مع السفير السوداني علاقات التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه في الديوان الأميري في عجمان امس أحمد يوسف محمد الصديق سفير جمهورية السودان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام منصبه سفيرا لبلاده لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد.

كما تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين الشقيقين.

وأشاد السفير السودانى بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين.

وحضر اللقاء، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان وحمد النعيمى مدير الديوان وعبدالله محمد المويجعى رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عجمان واحمد ابراهيم الغملاسى رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان ويوسف النعيمي مدير التشريفات بالديوان وعدد من كبار المسؤولين.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية