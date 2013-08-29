«التربية» تطبع 29 مليون كتاب مدرسي

قالت الشيخة خلود صقر القاسمي مديرة ادارة المناهـج فـي وزارة التربية والتعلـيم، لـ"البيان" إن الـوزارة ستنتهي من توريد كافة الكتب المدرسية الى المخازن اليوم.

حيث سيتم طباعة 29 مليونا و 265 الف نسخة كتاب لجميع انواع التعليم العام كأجزاء اولى هذا العام، حيث تم اعادة طباعة كتب المواد الانسانية والعلمية بالنسبة للقسم الادبي فقط والبالغ عددها 85 كتابا تم طباعة 38 منها وفي طور الطباعة 25 كتابا، اما للكتب المشتراه واعادة الشراء مثل الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية والبالغ عددها 86 عنوان كتاب 22 منها في طور الطباعة، وتم توريد 22 عنوان كتاب من اعادة الطباعة لمخازن المناطق وتم توريد عدد 64 كتابا من المشتراه لمخازن المناطق، اما لمدارس الغد فقد تم طباعة 19 عنوانا حتى الآن، وانهت توريد كتب رياض الاطفال و تعليم الكبار.

وأفادت بأن الوزارة قامت بإبلاغ المدارس الخاصة التي تدرس منهاج الوزارة بموعد التعاقد مع المطبعة لتوريد الكتب للمدرسة، مشيرة الى ان وزارة التربية والتعليم قامت العام الماضي بوضع أسعار الكتب الدراسية خلف الكتاب لإلزام المدارس الخاصة بالسعر، و لتكون مرجعا لأولياء الأمور لمعرفة أسعار الكتب.

وأشارت إلى أن كل مدرسة خاصة لها نظام معين في رفع الأسعار بسبب الخدمات التي تقدمها للطلبة أو للمعلمين، مناشدة المناطق التعليمية أن تتحقق من أسعار الكتب التي تباع من قبل المدارس الخاصة لأولياء الأمور.

اسعار

وطالبت القاسمى أولياء الأمور أن ينتبهوا للأسعار التي حددتها الوزارة وفي حال هناك زيادة في الرسوم يمكن لولي الأمر أن يراجع المدرسة.

وقالت إن المـدارس الخاصـة شــركاء الوزارة وهناك عدد من المـدارس الخاصة ملتزمـة بأسعار الكتب التي حددتها الوزارة وهناك مـدارس أخـرى تدخل بند الزى المدرسي مع بند أسعار الكتب مقابل مبلغ معين وهذا الأمر الذي يجعل ولي الأمر لا يدرك كم قيمة الكتب الدراسية بمفردها من دون احتساب سعر الزى المدرسي معها.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء ينص على أن المدارس الخاصة تشتري الكتب من المطبعة بسعر التكلفة ويتم توصيلها مجانا، ولكن الكتب المشتراة مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية هناك اتفاق مع إدارة المناهج و التعليم الخاص أن يتم وضعها في مكتبة محددة من قبل الطرفين، منوهة بأن الوزارة تقوم بشراء هذه الكتب.

طباعة

وأوضحت أن هذا العام شهد طباعة 542 عنوانا لكافة انواع التعليم، بواقع209 عناوين للتعليم العام، و27 لتعليم الكبار و38 للمعاهد الدينية، و16 لرياض الاطفال، و252 عنوانا لأدلة المعلم، موضحة أن الادلة لا تطبع كل عام ولكن يطبع منها التأليف الجديد فقط، أو إذا كان الرصيد المتوفر في المخازن غير كاف.