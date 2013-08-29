فزع فى المنيا بعد وضع مجهولين علامة «x» على محلات الأقباط

العلامة تنتشر فى سمالوط وملوى وأبوقرقاص وديرمواس

كتب : إسلام فهمى وخديجة العادلى منذ 22 دقيقة

اجتاحت حالة من الفزع، أهالى عدة مدن وقرى بالمنيا بعد اكتشافهم وضع علامة «x»، على عدد من محال الأقباط، وهو ما أعاد للأذهان واقعة وضع هذه العلامات على محال وصيدليات الأقباط بمدينة المنيا قبل حرقها.

وقال «مايكل. ج. م»، صاحب محل بمدينة سمالوط، إنه فوجئ عند فتح محله، صباح أمس، بوضع علامة «x» على باب محله، وعندما أبلغ جاره المسيحى بما حدث، أخبره بوجود هذه العلامات على عدد من المحال فى عدد من المناطق، وهى موجودة على محلات الأقباط فقط. وطالب «مدحت. ر. ن» أجهزة الأمن بحماية المحلات وتخصيص قوات لتأمينها، لمنع تكرار سيناريو حادثة حرق محال مدينة المنيا، فى ظل انعدام الوجود الأمنى بسمالوط، بعد حرق مركز الشرطة، وعدم توفير بديل له حتى الآن. وقال يوسف البباوى، المقيم بسمالوط، إن هذه الظاهرة، انتشرت أيضاً بعزبة المصاص وبعض الأحياء الشعبية، غرب مدينة المنيا، كما يتم كتابة لفظ الجلالة على منازل الأقباط بقرى المراكز وخاصة «دير مواس وأبوقرقاص وملوى» جنوب المحافظة.وقال نادى عاطف شاكر، مدير مركز العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، إن أصابع الاتهام تتجه إلى الإخوان وبقايا أنصار الرئيس المعزول، وإن هذه العلامة تهدف لتمييز محلات الأقباط، تمهيداً لحرقها. من جانبها، تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط 18، بينهم هاربان من السجون، تورطوا فى الاعتداء على الكنائس وأقسام ومراكز الشرطة، فى أحداث العنف التى شهدتها المنيا، يوم 14 أغسطس الجارى، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما تم ضبط بعض المسروقات التى أرشد عدد من المتهمين عن مكانها.