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نيسان تخطط لطرح سيارات تتحرك آليا للبيع بحلول 2020

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نيسان تخطط لطرح سيارات تتحرك آليا للبيع بحلول 2020 نيسان تخطط لطرح سيارات تتحرك آليا للبيع بحلول 2020

قالت شركة نيسان موتور إنها ستكون جاهزة لطرح سيارات تسير آليا بالكامل فى السوق بحلول 2020،وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنها تخطط لطرح سيارات "مجزية تجاريا" قادرة على العمل بشكل إلى دون تدخل من السائق.

وأضافت فى مؤتمر دعائى فى إيرفاين بولاية كاليفورنيا أن السيارات آلية الحركة ستباع "بأسعار معقولة للمستهلكين".

وقالت الشركة إنها تبحث إنتاج سيارات تتحرك آليا "منذ سنوات" مع جامعات كبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعات ستانفورد واوكسفورد وكارنيجى ميلون وجامعة طوكيو.

وتبنى الشركة مضمارا اختباريا خاصا بالسيارات التى تسير آليا فى اليابان سوف يكتمل فى الربيع القادم.

وأطلقت شركة جوجل- أكبر محرك بحثى على الانترنت- برنامجا لسيارة تتحرك آليا فى 2010 وصنعت واختبرت عدة نسخ مختلفة تعتمد إحداها على السيارة بيريوس التى تنتجها تويوتا موتور.

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