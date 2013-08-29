البريد يوقع عقدين مع مصر لتأمينات الحياة لطباعة وإرسال الإخطارات للعملاء

كشف دكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن توقيع الهيئة على عقدين مع شركة مصر لتأمينات الحياة، الأول: تقوم الهيئة بمقتضاه بطباعة إخطارات العملاء التى تتضمن مواعيد التجديد والأقساط المستحقة بمطابع الهيئة بمدينة نصر ووضعها فى أظرف وإرسالها إلى العملاء على مستوى الجمهورية وهى طباعه مؤمنة تتم من خلال ماكينات معينة لضمان سرية بيانات العملاء والعقد الثانى يتضمن قيام الهيئة بتسويق منتجات الشركة عن طريق مكاتب البريد بالقاهرة والجيزة وإعداد تقارير بالسلبيات والايجابيات وأهم الدروس المستفادة.

> وأشار رئيس الهيئة إلى أنه نظرا لأهمية ربط التكنولوجيا بالخدمات المقدمة للعملاء بمكاتب البريد فقد تم تعميم خدمة التحصيل والإخطار الإلكترونى بالمكاتب المميكنة لخدمة الشركات والمصانع التى تحتاج إلى تحصيل الأموال من العملاء وذلك عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة بالمحافظات، حيث يصل إخطار مباشرة لإدارة الشركة بقيمة التوريد حتى تقوم بتجهيز الخامات والمواد للعميل قبل أن يصل إليها كما تمكن هذه الخدمة الربط بين النظام المالى لهذه الشركات والمصانع بنظام خدمة التحصيل والإخطار الإلكترونى، بحيث تسمح بأن تضاف القيمة والمبالغ المحصلة مباشرة إلى حسابات الشركة أو المصنع.

وأوضح أن البريد يقوم بتحويل المبالغ المحصلة إلى حساب الشركة المفتوح بالهيئة أو تحويل هذه المبالغ إلى حسابات العملاء بالبنوك وذلك بناء على رغبة العميل، وقد تم أمس توقيع عدة اتفاقيات مع شركتى أسمنت أسيوط CEMEX العربية الوطنية للأسمنت ASEC والتى سيبدأ العمل بها أول سبتمبر لتتمكن الشركتان من تحصيل أوامر العمل والتشغيل من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية وتحصيل مستحقات الشركتين من التجار ويتم ظهور هذا فى نفس التوقيت بالمصنع والإدارة المالية لتتمكن من تنفيذ التشغيل مباشرة.

وأشار أحمد ضاحى مدير عام تخطيط وتنفيذ الخدمات إلى أن هذه الخدمة ستمكن كل الشركات على مستوى الجمهورية والتى تحتاج إلى مندوبين أو عملاء منتشرين بكل المناطق إلى أن يقوم البريد بالتحصيل وإرسال إخطار إلكترونى بقيمة التوريد فى نفس الوقت.