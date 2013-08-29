أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

أهالي قرية "مطرطارس" يشيعون جنازة ضابط من شهداء الشرطة

Google+ Print
أهالي قرية "مطرطارس" يشيعون جنازة ضابط من شهداء الشرطة أهالي قرية "مطرطارس" يشيعون جنازة ضابط من شهداء الشرطة

كتب : ميشيل عبدالله منذ 32 دقيقة

اتشحت قرية مطرطارس بمركز سنورس بمحافظة الفيوم بالسواد، خلال تشييع الآلاف من أبناء القرية لشهيد الشرطة في واقعة اقتحام مركز شرطة طامية، خلال أعمال العنف والشغب والتخريب والتدمير لمؤسسات حكومية وممتلكات خاصة ودور عبادة، في الرابع عشر من أغسطس الجاري.

كانت جنازة شهيد الشرطة، وهو ملازم أول ربيع محمد كاسب سعد، قد استشهد أول أمس في مستشفى المعادي، بعد إصابته يوم 14 أغسطس الماضي أثناء قيام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم باقتحام مركز شرطة طامية، الذي يعمل به الضابط وإشعال النيران فيه والتعدي على الضباط والأفراد بالضرب، مما تسبب في مصرع ضابطين وأمين شرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية