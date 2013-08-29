أهالي قرية "مطرطارس" يشيعون جنازة ضابط من شهداء الشرطة

كتب : ميشيل عبدالله منذ 32 دقيقة

اتشحت قرية مطرطارس بمركز سنورس بمحافظة الفيوم بالسواد، خلال تشييع الآلاف من أبناء القرية لشهيد الشرطة في واقعة اقتحام مركز شرطة طامية، خلال أعمال العنف والشغب والتخريب والتدمير لمؤسسات حكومية وممتلكات خاصة ودور عبادة، في الرابع عشر من أغسطس الجاري.

كانت جنازة شهيد الشرطة، وهو ملازم أول ربيع محمد كاسب سعد، قد استشهد أول أمس في مستشفى المعادي، بعد إصابته يوم 14 أغسطس الماضي أثناء قيام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم باقتحام مركز شرطة طامية، الذي يعمل به الضابط وإشعال النيران فيه والتعدي على الضباط والأفراد بالضرب، مما تسبب في مصرع ضابطين وأمين شرطة.