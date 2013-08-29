المستجدون في جامعة الملك فيصل يطلعون على المرافق والأقسام

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

نظمت عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل يوم التهيئة للطلبة المستجدين في كليات العلوم الزراعية والأغذية، والطب، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، وتقنية المعلومات، والصيدلة الإكلينيكية، والدراسات التطبيقية، وخدمة المجتمع، والطب البيطري، والثروة الحيوانية، والتربية، والعلوم، والهندسة، والعلوم الطبية التطبيقية، والمجتمع للبنات، والحقوق، وبعض العمادات المساندة كعمادة السنة التحضيرية، وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بحضور ومتابعة عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد بن أحمد البوسعدة وعمداء الكليات ووكلائها للشؤون الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية إضافة إلى حضور عدد كبير من الطلاب والطالبات المستجدين.واستهدفت الجامعة من إقامة اليوم التعريفي تهيئة الطلبة المستجدين نفسيا وأكاديميا وتعريفهم بالخدمات المتوفرة بالجامعة ومرافقها واللوائح والأنظمة والإرشادات التي تهم الطالب الجامعي، والإجابة عن استفسارات الطلبة وتسهيل الإجراءات التي ينبغي عليهم القيام بها، ودعوتهم للانخراط في أنشطة عمادة شؤون الطلاب والمشاركة الفاعلة فيها، حيث تم التنسيق والتواصل مبكرا مع الكليات والعمادات والإدارات في هذا الشأن.واشتمل برنامج يوم التهيئة على عدة فقرات نالت إعجاب الحضور تضمنت التعريف بالكلية وأقسامها وبرامجها، وتسليم الجدول الدراسي متضمنا موعد بدء الدراسة وأوقات المحاضرات والتعريف بالخطة الدراسية والمرشد الأكاديمي، إضافة إلى القيام بجولة داخل الكلية للتعرف على الفصول والمعامل ومخارج الطوارئ وأماكن الاستراحات والمطاعم، وإلقاء محاضرة حول أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية الوطنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأندية والمسابقات الطلابية وعشائر الجوالة، والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج عام 1434هـ، وتسليم البطاقات الجامعية والهدايا على الطلاب والطالبات وحث الطلبة على المشاركة في المؤتمر العلمي الخامس، وعرض بعض منجزات الطلاب والطالبات في المؤتمر العلمي الرابع، ودعوة الطلبة للمشاركة في معرض منتوجات الطلاب والطالبات، وأخيرا توثيق فعاليات البرنامج بالتصوير وإعداد تقرير مفصل حول اليوم التعريفي. ودعت الجامعة طلابها إلى زيارة عمادة شؤون الطلاب من أجل الاطلاع على الأنشطة الطلابية التي تنظمها إدارات وأقسام الأنشطة المختلفة.