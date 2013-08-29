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بالصور| ليوناردو دي كابريو يظهر في مشاهد جديدة من كواليس The Wolf Of Wall Street

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بالصور| ليوناردو دي كابريو يظهر في مشاهد جديدة من كواليس The Wolf Of Wall Street بالصور| ليوناردو دي كابريو يظهر في مشاهد جديدة من كواليس The Wolf Of Wall Street

كتب : عمرو عز الدين الخميس 29-08-2013 01:48

طرحت شركة "آبيان واي" المنتجة لفيلم النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو The Wolf Of Wall Street، مجموعة من الصور الجديدة المأخوذة من كواليس تصوير الفيلم.

وتجمع الصور بين ليونارديو دي كابريو، ومخرج الفيلم المعروف مارتن سكورسيزي، وتوضح تصوير بعض المشاهد باستخدام خلفية "كروما"، ما يشي بتقديم متعة بصرية مختلفة.

الفيلم مأخوذ عن وقائع حقيقية حدثت في تسعينيات القرن الماضي، ومبنية على مذكرات جوردان بلفور، أحد أقطاب "وول ستريت"، والذي اتهم في 1998 بالاحيتال وغسيل الأموال، ومن المتوقع عرضه في الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

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