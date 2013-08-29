نائب أمير القصيم يشيد بدور «شباب المستقبل» في رعاية الأيتام

سلمان الضباح (بريدة)
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم من المشرف العام على مؤسسة شباب المستقبل إبراهيم بن سليمان الغلفص تقريراً عن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة لخدمة الشباب (الأيتام) من خلال تدريبهم أكاديمياً وفنياً في العديد من الدورات كالاتصالات والأنظمة الأمنية والشبكات الهاتفية، وشبكات الحاسب الآلي وصيانته، والتجارة الالكترونية.وبين الغلفص أن الشباب المنتمين لبرامج المؤسسة خاضوا تجارب في سوق العمل كتجارة التوريدات وتأمين الاحتياجات للقطاعات الحكومية، وتجارب في البرمجة والتجارة الالكترونية.وقدم الغلفص شكره وتقدير لسمو نائب أمير منطقة القصيم على دعمه المسبق كونه من وضع اللبنة الأولى للبرنامج مسهماً في قيامه وبروزه ومحفزاً للقائمين عليه.وقدم سمو نائب أمير القصيم شكره للغلفص على الخدمات التي تقدمها المؤسسة للشاب السعودي، موجهاً سموه بالتواصل مع الجهات ذات الاختصاص في عملية تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم وتدريبهم.من ناحية أخرى، استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في مكتب سموه بمقر الإمارة، مندوب جامعة شقراء هندي بن هايس الحربي مدير الشؤون الادارية في قسم العلاقات العامة والاعلام في الجامعة، الذي قدم لسموه إهداء جامعة شقراء وهو عبارة عن كتاب عن محاضرة (المرتكز الإسلامي للأنظمة السعودية) التي ألقاها سموه في الجامعة واستضافتها الجامعة قبل أشهر.كما رحب سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بالحربي، وقدم شكره لمدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد بن سعيد ووكلاء الجامعة والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور عبدالعزيز الجارالله الذي أشرف علي إعداد وطباعة الكتاب.