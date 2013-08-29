«برنامج المعارض والمؤتمرات» اعتبارا من مطلع ذي القعدة

سعاد الشمراني (الرياض)
أكد عبدالله بن سلمان الجهني المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن البرنامج الوطني سيبدأ ممارسة اختصاصه ابتداء من مطلع شهر ذي القعدة القادم.وأوضح أن مجلس الوزراء الموقر وافق في منتصف رجب الماضي على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني مدته خمس سنوات بهدف تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة بشكل كامل ويشمل ذلك منح تراخيص إقامة المعارض والمؤتمرات في السعودية، والرقابة عليها، وتأهيل الشركات والمؤسسات المنظمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأضاف أن القرار شكل لجنة إشرافيه للبرنامج برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وتضم ممثلين من وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، وعضوين من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات.وأضاف الجهني أن البرنامج عمل خلال الثلاثة أشهر الماضية مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية لنقل الاختصاص من اللجنة الدائمة إلى البرنامج وللتأكد من الاستمرار بتطبيق اللوائح والإجراءات الحالية المنظمة للمعارض والمؤتمرات إلى أن يتم اعتماد الخطط والسياسات العامة لتطوير القطاع، ومن المتوقع الإعلان عنها بالتزامن مع المنتدى السعودي للمعارض والمؤتمرات الذي سيعقد في محافظة جدة في 29 ذي الحجة 1434هـ الموافق الثالث من نوفمبر 2013م.وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت تعميما خلال شهر شعبان الماضي بفتح باب استقبال الطلبات للشركات والمؤسسات الراغبة في تنظيم المعارض التجارية خلال العام 2014م، وأن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون في 30 من شهر شوال الحالي، وسيقوم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بدراسة تلك الطلبات والبت فيها.أما بالنسبة لطلبات القطاع الخاص لإقامة المؤتمرات والمنتديات والندوات للعام 2014م فسيقوم مجلس الغرف السعودية باستقبال الطلبات ابتداء من شهر ذي القعدة القادم وعبر موقعه الإلكتروني، وستحال بعد ذلك للبرنامج الوطني لدراستها والبت فيها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.