13 ألف بلاغ مصور لتطبيق «أمانة 940» للمخالفات البلدية

سعاد الشمراني (الرياض)

استقبل تطبيق «أمانة 940» الخاص بأمانة منطقة الرياض الذي يعمل على كافة الأجهزة الإلكترونية الذكية «صور وأرسل» أكثر من 13 ألف بلاغ مصور من سكان العاصمة الرياض منذ تدشينه خلال الأربعة أشهر الماضية.حيث تمت إحالة جميع البلاغات المتنوعة للجهات المعنية في الأمانة للوقوف عليها ومعالجتها. ويقدم هذا البرنامج خدمة جديدة لسكان العاصمة للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية في كافة أحياء وطرقات مدينة الرياض بطريقة (صور وارسل). كما يتيح للمستخدمين سرعة الاتصال المباشر مع هاتف مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض 940 من خلال التقاط صورة لأية مخالفة أو صورة موجودة مسبقا في الهواتف المحمولة وإرسالها سريعا عبرالتطبيق لمركز طوارئ الأمانة الذي سيتواصل سريعا مع المستخدمين برسائل خاصة على هواتفهم المحمولة تفيد باستلام المخالفة وتحويلها للجهات المختصة لمعالجتها بأقصى سرعة ممكنة. ويحدد البرنامج الجديد موقع الشخص المبلغ آليا على الخريطة المعدة لذلك لاستخدامه من قبل هاتف مركز الطوارئ في تحديد موقع المخالفة سريعا. كما يوفر البرنامج خدمة (بلاغاتي) التي تحتوي على كافة البلاغات السابقة والقدرة على استعراضها ومعرفة حالتها، مع إمكانية البحث عن بلاغات سابقة من خلال إدخال رقم البلاغ. ويعمل البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية وهو متصل مباشرة بمركز هاتف طوارئ الأمانة مع إمكانية تتبع تصفح البلاغات. يذكر أن أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل دشن تطبيق أمانة 940 عبر الهواتف الذكية قبل عدة أشهر لتسهيل عملية التواصل المباشر بين المواطن والمقيم مع أمانة منطقة الرياض للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالخدمات البلدية.