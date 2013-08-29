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جامعة كفر الشيخ تبدأ استعدادها للعام الدراسى الجديد

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جامعة كفر الشيخ تبدأ استعدادها للعام الدراسى الجديد جامعة كفر الشيخ تبدأ استعدادها للعام الدراسى الجديد

يستعد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة للعام الدراسى الجديد بتجهيز الجداول الدراسية والمدرجات وقاعات الدراسة وتوفير الخدمات الصحية، مع سرعة الانتهاء من الكشف الطبى على الطلاب الجدد بمستشفى الطلبة مع مراعاة الالتزام بالجدول الزمنى، والذى يبدأ من الأول من سبتمبر 12 من سبتمبر القادم.

وأوضحت الجامعة فى بيان لها مساء أمس، أنه تم الانتهاء من استكمال الهيكل الإدارى الخاص بكلية الطب البشرى، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، وكليتى التمريض، والعلاج الطبيعى، واستكمال إدارة الأمن الداخلى، وتشغيل كاميرات المراقبة المثبتة فى الأماكن المتعددة بالجامعة، وزيادة عدد أفراد الأمن على البوابات.

كما يستكمل المجلس الاستعدادات لقطاع المدن الجامعية من حيث التأسيس لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب المغتربين، وتوفير المواصلات الداخلية للطلاب مجاناً، وتجهيز مطعم الجامعة وتحديثه، بالإضافة إلى زيادة الرقابة الصحية على التغذية.

كما انتهت الإدارة العامة لرعاية الشباب استعدادها لاستقبال الطلاب الجدد بالتنسيق مع أعضاء اتحاد الطلاب، ووضع خطة عامة للأنشطة المختلفة طوال العام الدراسى، وذلك للعمل على تنمية قدرات الطلاب نظراً لأهمية الأنشطة الطلابية فى تكوين الشخصية المتكاملة.

فيما تم إنشاء ست ملاعب مفتوحة وملعب شاطئى والاهتمام بالقيم الجمالية من مسطحات خضراء وكراسى انتظار وحدائق وأعمدة إنارة وأرصفة، مع مراعاة المعايير الدولية لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما شدد القمرى على أعضاء هيئة التدريس انتظام الدراسة من اليوم الأول والاهتمام بالتثقيف السياسى وعدم الجدل فى الأمور الخلافية فى السياسة، والابتعاد عن الأعمال الحزبية داخل الجامعة ومعاملة جميع الطلاب كمصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، وقرر المجلس إنشاء مركز للخدمة العامة بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى بجامعة كفر الشيخ، كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الأكاديمية للدراسات العليا لكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ بنظام الساعات المعتم.

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