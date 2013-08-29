فى محاولة لعلاج حالات الرجفان الأذينى التى يعانى منها عدد كبير من مرضى القلب، والتى تتسم بعدم انتظام فى ضربات القلب، نجح مجموعة من العلماء فى تطوير منظم ضربات قلب لاسلكى ليتم تثبيته دون الحاجة لأسلاك.

يتم زرع منظم ضربات القلب اللاسلكى تحت جلد المريض فى الجانب الأيسر من الثدى، والعظام على مقربة من القلب لتنظيم ضرباته وإيقاعه.

وقال الباحث الدكتور: "مارتن بورك" مدير "مركز ضربات القلب" بجامعة "شيكاجو" الأمريكية أن الجهاز المطور معنى بالكشف المبكر عن عدم انتظام ضربات القلب، خاصة التى من شأنها تهديد حياة المريض ليصدر بدوره ذبذبات دقيقة منبها القلب للاستعادة إيقاعه الطبيعى مرة أخرى، والحيلولة دون حدوث أزمات القلبية أو الوفاة.

وشدد الباحثون على أن أهم مميزات الجهاز المطور هو استمراريته حيث يستغرق وقتا أطول وساعات عمل متواصلة دون الحاجة إلى أسلاك تمر عبر الأوعية الدموية للقلب.

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