أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عدم اكتمال الجنين بالطريقة الصحيحة قد يؤدى للإجهاض

Google+ Print
عدم اكتمال الجنين بالطريقة الصحيحة قد يؤدى للإجهاض عدم اكتمال الجنين بالطريقة الصحيحة قد يؤدى للإجهاض

تسأل قارئة أنا حامل فى الشهور الأولى، وقد وضح لى الطبيب احتمالية تعرضى للإجهاد، فما الذى يتحكم فى إمكانية حدوث الإجهاض.
> يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا قد تتعرض المرأة للإجهاد، وفى تلك الفترة تشعر بمزيد من الضغط والتوتر العصبى، الذى قد لا تقدر على مواجهته، ولا يعنى تعرضك للإجهاد مرة أنكى قد تتعرضى للإجهاد مرة أخرى، فالإجهاض تتحكم به عوامل كثيرة لذا لابد أن تقوم المرأة بعد تأكدها من خبر حملها ببعض التحاليل لكى تطمئن على صحتها وصحة جنينها حتى يمكنها تجنب أى مخاطر قد تتعرض لها وفى أحيان كثيرة قد تقوم الأم بإنجاب طفل مشوه هنا قد يضطر الطبيب للقيام بالإجهاض، حتى لا يأتى الطفل مشوها فهناك حالات يتدخل فيها الطبيب، ويصبح الإجهاض أمرا حتميا وقد يحدث الإجهاض فى الشهور الأولى بسبب عدم اكتمال الجنين بالطريقة الصحيحة وقد تكون الكروموسومات هى المسئولة عن الإجهاض.
> ويوضح يواقيم أن هناك حاجة ملحة لمتابعة الحمل عند الطبيب، للتأكد من قدرة الأم على تجاوز فترة الحمل بطريقة سليمة، لذا لابد أن تهتم الأم بالتغذية، وأن تبتعد عن كل ما يضر طفلها والابتعاد عن القلق والتوتر النفسى، لأن ذلك الأمر قد يؤذى الجنين ويعرضه للخطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365