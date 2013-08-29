عدم اكتمال الجنين بالطريقة الصحيحة قد يؤدى للإجهاض

تسأل قارئة أنا حامل فى الشهور الأولى، وقد وضح لى الطبيب احتمالية تعرضى للإجهاد، فما الذى يتحكم فى إمكانية حدوث الإجهاض.

> يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا قد تتعرض المرأة للإجهاد، وفى تلك الفترة تشعر بمزيد من الضغط والتوتر العصبى، الذى قد لا تقدر على مواجهته، ولا يعنى تعرضك للإجهاد مرة أنكى قد تتعرضى للإجهاد مرة أخرى، فالإجهاض تتحكم به عوامل كثيرة لذا لابد أن تقوم المرأة بعد تأكدها من خبر حملها ببعض التحاليل لكى تطمئن على صحتها وصحة جنينها حتى يمكنها تجنب أى مخاطر قد تتعرض لها وفى أحيان كثيرة قد تقوم الأم بإنجاب طفل مشوه هنا قد يضطر الطبيب للقيام بالإجهاض، حتى لا يأتى الطفل مشوها فهناك حالات يتدخل فيها الطبيب، ويصبح الإجهاض أمرا حتميا وقد يحدث الإجهاض فى الشهور الأولى بسبب عدم اكتمال الجنين بالطريقة الصحيحة وقد تكون الكروموسومات هى المسئولة عن الإجهاض.

> ويوضح يواقيم أن هناك حاجة ملحة لمتابعة الحمل عند الطبيب، للتأكد من قدرة الأم على تجاوز فترة الحمل بطريقة سليمة، لذا لابد أن تهتم الأم بالتغذية، وأن تبتعد عن كل ما يضر طفلها والابتعاد عن القلق والتوتر النفسى، لأن ذلك الأمر قد يؤذى الجنين ويعرضه للخطر.