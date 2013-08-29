أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المجلس الملى الإنجيلى يشكل لجنة للسفر لأوروبا لتصيح صورة ثورة مصر

Google+ Print
المجلس الملى الإنجيلى يشكل لجنة للسفر لأوروبا لتصيح صورة ثورة مصر المجلس الملى الإنجيلى يشكل لجنة للسفر لأوروبا لتصيح صورة ثورة مصر

انتهى منذ قليل اجتماع المجلس الملى الإنجيلى، وقال القس أندرية زكى نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية لـ" اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للسفر إلى كنائس أوروبا والمجتمع المدنى هناك لتصحيح صورة الثورة المصرية.

وقال إنه سيتم عقد اجتماع آخر للمجلس الملى فى سبتمبر المقبل لتحديد آليات وطريقة سفر اللجنة.

وأضاف زكى، تم مناقشة التقرير الذى أرسلته الكنيسة الإنجيلية للقوات المسلحة حول الكنائس والمؤسسات التابعة لها التى تم الاعتداء عليها وحرقها وكذلك حالات الأفراد الذين تضرروا من إحراق منازلهم ومتاجرهم وممتلكاتهم الخاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية