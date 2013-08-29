المجلس الملى الإنجيلى يشكل لجنة للسفر لأوروبا لتصيح صورة ثورة مصر

انتهى منذ قليل اجتماع المجلس الملى الإنجيلى، وقال القس أندرية زكى نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية لـ" اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للسفر إلى كنائس أوروبا والمجتمع المدنى هناك لتصحيح صورة الثورة المصرية.

وقال إنه سيتم عقد اجتماع آخر للمجلس الملى فى سبتمبر المقبل لتحديد آليات وطريقة سفر اللجنة.

وأضاف زكى، تم مناقشة التقرير الذى أرسلته الكنيسة الإنجيلية للقوات المسلحة حول الكنائس والمؤسسات التابعة لها التى تم الاعتداء عليها وحرقها وكذلك حالات الأفراد الذين تضرروا من إحراق منازلهم ومتاجرهم وممتلكاتهم الخاصة.